"Las mujeres no lloran, facturan", con esta frase Shakira monetiza su dolor en su nueva canción

Si algo es cierto, es que el año 2023 comenzó a fuego, pues la artista colombiana Shakira, incendió las redes sociales tras lanzar una canción dedicada, exclusivamente, a quien fue su pareja por 12 años, el exfutbolista español Gerard Piqué, y a su actual novia: Clara Chía Marti.

El nuevo tema musical que, tras su lanzamiento, fue escuchado 34 millones de veces en menos de 17 horas, ha generado una avalancha de

reacciones entre seguidores y detractores de la artista, quien puso en la mira, y gratis, a marcas como Casio y Twingo.



Titulada ‘BZRP Music Session #53’, la canción fue el resultado de una colaboración con el productor argentino Bizarrap, famoso por hacer ‘tiraderas’ o ‘Diss Tracks’ con otros artistas. De hecho, uno de los más sonados antes de Shakira, fue Residente, quien dedicó en su momento, un ataque lírico al reguetonero J Balvin.



Pero en esta ocasión, el argentino de 24 años y la barranquillera de 45, al parecer, no dejaron nada al azar, comenzaron con una melodía que hace referencia a la canción ‘Harder, Better, Faster, Stronger’ de la reconocida banda Daft Punk, una de las favoritas de Piqué, para luego pasar a la mezcla de ritmos como el house, trap, y el sonido urbano.



No obstante, la letra de este nuevo tema musical al que algunos internautas han calificado como el ‘Shakirazo’ del año, y del que muchos siguen haciendo análisis, tira dardos con sus letras.



La ‘De-Session’ de Shakira, inicia con una frase muy directa para el deportista que fue campeón mundial en 2010 y campeón continental en 2012, y que durante su relación con la colombiana ganó cerca de 28 títulos. “Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”, esto quizá, en referencia al momento en que estalló el escándalo de infidelidad, pues el padre de Shakira estaba en delicado estado de salud.



La pista, el tercer éxito musical tras la separación con Piqué, continúa con un desglose lírico de lo que fue su relación con el centrocampista, y su infidelidad con la joven de 23 años, a quien Piqué le dobla la edad.

“A ti te quedé grande, y por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifiques. Mastique y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques. Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-Pique”, esta última fue la contundente frase con la que Shakira, sin tapujos, nombró, en un juego de palabras, a su ex.



La cereza del pastel fue cuando la cantautora, expuso sin recelo su caso, uno que ha sabido monetizar desde Te Felicito, Monotonía, y ahora, con su nuevo hit. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.



De hecho, en su última pulla, y como para matar dos pájaros de un solo tiro, sacó a relucir el nombre de su “supuesto reemplazo”, Clara Chía. “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”, a quien llegó a comparar con un Renault Twingo y un reloj Casio, esto porque el exfutbolista es un apasionado por los relojes y los autos de lujo.



Paula Dávila, psicóloga clínica, explica que “solo quien ha trabajado para aceptar sentimientos como: rabia, tristeza, decepción, es capaz de decirlos, y en eso ella demuestra que es capaz de reconocerse humana y de poner sobre la mesa su propia verdad. su principal forma de expresarse y procesar, es con la música, y si lo que hace es comercial y genera dinero, es una ganancia secundaria”.



“No podemos olvidar que la base de los procesos terapéuticos es hablar y expresarse, es la manera de organizar ideas y quitarle peso emocional, y eso solo demuestra que ella lo tiene claro”, considera la psicóloga.

Entre tanto, para Antonia Ovalle, feminista, que Shakira habite su enojo es totalmente válido. “Nos enseñaron a callar, a no hacer escandalo o ser complacientes porque es lo que le sirve al patriarcado. Sin embargo, desde mi feminismo, considero que pensar en otras mujeres no nos hace no sentir enojo, expresarlo o “tirar” a quien conscientemente nos violentó o lastimó. Entiendo que las mujeres recibimos la culpa y/o responsabilidad de las acciones de los hombres (como puede ser el caso de Clara Chía), pero siento que estuvo dentro de sus facultades tomar decisiones que también la hacen responsable”.



La letra, composición que contó con la ayuda del vallecaucano conocido como Keityn, causó tanto revuelo, que no solo Shakira monetizó su tusa, incluso las marcas aprovecharon la inesperada mención para promover sus productos: Renault lanzó un nuevo modelo de Twingo y Casio exaltó la durabilidad de sus relojes. Los comentarios y memes siguen inundando medios y redes.



Hasta el streamer español Ibai Llanos, amigo de Piqué, se hizo viral con un vídeo en el que reacciona en vivo y en directo a la canción: “Descanse en paz, Gerard Piqué”.