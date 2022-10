Las letras están de fiesta: desde hoy Cali vivirá su Feria Internacional del Libro

"Por nuestras vidas y experiencias, todos somos una serie de novelas y relatos. El libro tiene mucha competencia, pero, durante la pandemia, volvió a estar en el centro del alma y en medio del miedo, la gente volvió la mirada a este gran invento y se volvió un lugar de fuga, de inspiración y de refugio”.



Así describe la periodista y escritora Paola Guevara la importancia del libro, que será el gran protagonista de Cali durante los próximos diez días, en la Feria Internacional del Libro, la séptima para la ciudad y la primera de Paola como directora, que este año tiene a Israel como país invitado, por lo que una comisión de escritores, ilustradores, chefs y músicos, llegará a la capital vallecaucana como invitados de honor.



“Un certamen tan grande como esta feria se debe organizar en un año y nosotros lo hicimos en cinco meses, algo increíble para una feria de 5000 metros cuadrados de montaje, en la que están invitadas más de 100 editoriales y la agenda está compuesta por 600 eventos, que además de Cali se realiza en otros 13 municipios del Valle”, explica Paola, quien después de 21 años de trabajar en salas de redacción, asumió esta monumental labor, que invita a volver a los eventos presenciales en la calle.



Esta feria será el primer evento cultural en el que participará el embajador de Israel en Colombia, Sr. Gali Dagan, al mismo tiempo en el que su país celebra Sucot, la Fiesta de los Tabernáculos, una de las celebraciones más importantes para el pueblo judío.



En su visita a Cali, Dagan plantará un olivo, árbol sagrado de su cultura, como símbolo de amistad con nuestra ciudad, en la Biblioteca Departamental con el apoyo de KKL Colombia, Fondo de Reforestación de Israel, dedicado al cuidado medioambiental.



El diplomático dijo que “para el Estado de Israel, y para mí, es un honor presentar nuestro legado cultural en una ciudad que se conecta con mi país no solo por su vocación agrícola, sino también por su riqueza cultural”.



Frente a la pregunta de las razones para no perderse esta Feria del Libro, Paola Guevara aseguró en el Facebook Live de El País que “la primera razón para no perderse esta fiesta es la variedad en la diversión. Hay más de 108 expositores, libros de todos los colores, y para todos los gustos. En segundo lugar están las charlas gratuitas y la posibilidad de conocer a los autores que uno nunca tiene cerca”.



La tercera, tiene que ver con el placer de regresar: “Después del aislamiento de pandemia, en el que vivíamos con miedo a la calle y miedo al otro, podemos volver a disfrutar de eventos y espacios como estos, y celebrar que la vida continúa. La cuarta razón por la que invito a toda la gente de Cali a disfrutar la feria, es que además de libros hay muchas experiencias, como talleres de ilustración, picnics, demostraciones gastronómicas, música en vivo, lectura en voz alta, entre otros. La recomendación es ir en zapatos cómodos para que no se pierdan ningún detalle en el Bulevar”.



La programación de la feria se podrá descargar en la página web oficial, www.filcali.com