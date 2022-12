Las hermanas de Diego Maradona cuentan, en un documental, la historia del 'diez'

Diego Maradona fue uno de los grandes futbolistas de la historia, quien en medio de sus polémicas siempre estuvo entre los favoritos de Latinoamérica y del mundo. Este año, en el marco del Mundial de Qatar 2022, se estrenó el documental de Directv, Las Hermanas de Diego, quienes, entre muchas confesiones, cuentan que el astro del fútbol en un momento de su vida pidió que lo embalsamaran, porque quería que sus seguidores tuvieran la oportunidad de “ir a verlo siempre”, aunque su deseo, en realidad, no fue cumplido.



No es para sorprenderse que la compañía de programas televisivos estrenara esta producción, pues es reconocida su cercana relación con este deporte, tanto así que de esta fiesta futbolera está trasmitiendo en vivo todos los partidos.



Esta producción audiovisual fue rodada en diferentes locaciones de suma relevancia en la vida y carrera futbolística de Maradona, como Villa Fiorito, la primera casa de Diego; el club Argentinos Juniors; la casa que compró en La Paternal; la residencia de Villa Devoto; y el santuario en su honor.



El documental que tiene una hora de duración, y que estará disponible en DGO para poder verlo en cualquier momento y lugar a través de un celular, entre otros aparatos electrónicos, ofrece una nueva mirada sobre la figura del astro del fútbol, incluyendo la participación y los testimonios de sus cinco hermanas: Kity, Ana, Mary, Lili y Cali. Las entrevistas son conducidas por el reconocido periodista deportivo Marcelo Benedetto.



El nuevo documental de Directv cuenta detalles inéditos sobre la vida del jugador argentino. Especial para El País

"Él nos dijo que el último cumpleaños que iba a pasar con nosotros era el de los 60, después ya no tenía nada que hacer acá”, reveló Lili, una de las hermanas de Diego, en una entrevista que forma parte del documental. Y agregó: “El último deseo de Diego era que lo embalsamaran, para que toda la gente que pasara pudiera ir a verlo siempre”.



También comentó sobre la casa de Villa Devoto que el futbolista les regaló a sus padres: "Me duele tanto porque Diego dijo que esa casa nunca se iba a vender. Tengo mucha bronca porque me sacaron de allí. Pensé que podían tener un poquito más de piedad. Pero desgraciadamente no pudimos cumplir ni el deseo de mi mamá y mi papá ni de él".



Por su parte, la mayor de la familia expresó en referencia a su hermano: “Quiero que descanses en paz y que te dejen descansar en paz”. Además, las hermanas de Maradona coincidieron en que después de su muerte, Boca Juniors no lo valoró como se merecía.



Otro de los aspectos destacados del documental, dirigido por Asif Kapadia, es que fue creado con más de 500 horas de material audiovisual inédito sobre el astro del balompié, y que el equipo de realizadores obtuvo con la bendición de 'La mano de Dios', para retratar vida, desde sus comienzos en el deporte hasta su estadía triunfal en Nápoles.



Quienes quieran acceder al contenido de Maradona y aún no sean clientes, podrán descargar la app o ingresar a la página web de DGO y disfrutar todo el contenido que ofrece DIRECTV sin costo durante tres días.