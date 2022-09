Las brujas están de regreso: 'Abracadabra 2' se estrena este viernes en Disney +

¡Abracadabra. Patas de Cabra. Ojos de sapo, patas de rana…!

¿Recuerda el hechizo? Seguramente ha pasado mucho tiempo desde la última vez que fue invocado. Pero los clásicos están de regreso y esta semana es el turno de Abracadabra (Hocus Pocus en inglés), una de las películas insignia de Halloween que hizo a todos cerrar los ojos del miedo ante la presencia en la pantalla de las malvadas -y a la vez encantadoras- hermanas Sanderson.



El 31 de octubre de 1693, durante los juicios por brujería de Salem, Winifred, Mary y Sarah fueron ahorcadas, pero antes de morir, la primera de ellas consigue lanzar un hechizo por el que si un niño o niña enciende, alguna vez, la vela de llama negra en una noche de Halloween, ellas regresarán al mundo de los vivos.



Tuvimos que crecer para darnos cuenta que las terribles brujas eran interpretadas por Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker, quien realizó el proyecto mucho antes de Sexo en Nueva York.



La película original, que se estrenó en pleno verano americano y contó con un increíble bajo presupuesto, tuvo una terrible participación en la taquilla y la crítica la destrozó. Sin embargo, como a los buenos vinos, el tiempo la convirtió en un filme de culto, adorada por los amantes de lo oscuro, que cada año esperaban que la presentaran en la televisión.



Bette Midler, quien interpreta a la inolvidable Winifred, aseguró que el rodaje de esta película había sido “el más divertido” de toda su carrera, y por eso estar de regreso es como un sueño hecho realidad, dirigido esta vez por Anne Fletcher, quien también estuvo a cargo de ‘Dumplin’ y La Propuesta.



Por su parte, Kathy Najimy, en el rol de Mary, cree que el éxito tardío de la cinta se debió a que es un placer que se fue pasando a través de las generaciones. “Como actores, hacemos películas y pasamos a la siguiente. Sin embargo, para el público siempre está el factor sorpresa. Creo que había algo en esta historia, como en El Mago de Oz, donde la generación que nos vio primero se la muestra a sus hijos y ellos se la presentan a los suyos y así seguiremos, porque se ha hecho parte de la historia de la familia”.



En la inmortalidad de esta historia también cree Anne Fletcher, quien considera que lo que la hace perenne “es que puedes verla con toda la familia”. “La misión, en general, con esta secuela es honrar la primera película, a los personajes y a los fans y entregar algo a la siguiente generación. Además, ¿quién no quiere ver cantar a Bette Midler?”, explicó la cineasta.



Uno de los puntos fuertes de este filme y su historia, aunque se trate de brujas, es ver a tres mujeres como protagonistas, algo que para Midler, es uno de los motivos que la llevó a participar en la primera cinta y que ahora la trae de regreso.



“Creo que en este mundo, hay tantas cosas que suceden y que nunca nos dimos cuenta hasta tal vez los últimos 25, 30 o 50 años. Las cosas han cambiado para las mujeres, pero no han cambiado lo suficientemente rápido. Estos tres personajes, extrañamente, son muy positivos para las mujeres. En primer lugar, son muy divertidos, algo que muchas aún no tienen permitido, y son intensamente leales entre sí. Es importante mostrar mujeres que están juntas, que hay un vínculo de amistad y hermandad, y eso es algo que esta película refuerza", explica.



Otra de las caras conocidas que regresa es la del Doug Jones, recurrente en las películas de Guillermo del Toro y quien participó en el primer filme “dando vida” al zombi Billy Butcherson. El actor confesó que al retomar el personaje, es como si el tiempo no hubiese pasado. "Era exactamente la misma peluca, la tuvieron en un maniquí en exhibición durante 29 años, me la volvieron a poner en la cabeza con el mismo estilo, ni siquiera necesitaba un retoque. El disfraz fue reconstruido para ser el mismo que el primero, así que me veía exactamente igual", puntualizó Jones. "Fue muy nostálgico para mí mirarme en el espejo y decir: 'Tienes 30 años otra vez'. Bueno, yo diría que Billy tiene alguno más”.

Aunque algunas escenas del filme causen temor, es una película para ver en familia. Especiales para El País

La secuela, que se estrena este viernes en Disney+, continuará la historia de 1993 dirigida por Kenny Ortega, en la que estas tres brujas estaban empeñadas en convertirse en inmortales.



Han pasado 29 años desde la última vez que alguien encendió la vela de llama negra y resucitó a las hermanas del siglo XVII, que hoy buscan vengarse.



Ahora depende de tres estudiantes impedir que las brujas hambrientas de revancha y de niños, desaten un nuevo tipo de caos en Salem antes del amanecer, la noche de All Hallow’s Eve.