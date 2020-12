La plataforma digital que crearon estos actores para apoyar su gremio

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El actor caleño Rodrigo Candamil, el mismo que enamoró a muchas televidentes con su papel del caballeroso abogado Alfredo Duperly en la serie ‘La ley del corazón’, sufrió este año el daño colateral de la pandemia, que afectó el estreno de la producción ‘Verdad oculta’, donde interpreta al mayor Raúl Ceballos.



Además, no pudo llevar a las tablas la obra ‘Duda’, de Kepa Amuchastegui, debido al cierre de las salas de teatro, cuya reapertura aún no está a la vista. Con suerte lo veremos el próximo año en el papel más cómico de la nueva versión de la telenovela ‘Café’, producción que se encuentra grabando actualmente el Canal RCN bajo las más estrictas medidas de bioseguridad.



En diálogo con El País, el actor se mostró esperanzado en que “la humanidad va a superar la pandemia, porque legendariamente ha pasado con otras. Y mientras existamos habrá teatro, no hay nada que lo extermine, el teatro va a estar allí para ser un faro permanente de reflexión, una guía”.

“Mi plan era presentar en teatro la versión de Duda, una obra increíble, maravillosa, escrita por Kepa Amuchastegui, para la que ensayé tres meses y se suspendió. Era una adaptación de una pieza que fue llevada al cine por monstruos de la actuación de Hollywood y aquí la montamos en teatro. Ese es apenas un reflejo de cómo ha sufrido el sector cultural. También soñaba con que Verdad Oculta, la serie que tanto amé, se lanzara en un horario más estelar, que no compitiera con reencauchados de hace tantos años. Pero la pandemia nos dio una lección a todos: ‘si haces planes lo más seguro es que te desarmen’”, cuenta Rodrigo, quien, tras la cuarentena, se encuentra actualmente grabando.

“Ahora estoy preparando un personaje para la nueva producción de ‘Café’ con el personaje más divertido, que me lo voy a gozar y le garantizo al público que voy a crear momentos maravillosos para que con toda la familia puedan divertirse un rato y pueda conectarme, como siempre, con sus corazones con una interpretación que les llegará al alma”, promete el actor y director.

Rodrigo Candamil y Adriana Romero Henríquez, crearon Quedaste.com Especial para El País

Respecto a la nueva ‘Café’, dice Candamil, que “si bien la versión original contó con la creación de Fernando Gaitán (fallecido), que tenía una profunda sensibilidad con lo femenino, esta adaptación tendrá la mirada actual de una escritora, a la que admiro mucho, Adriana Suárez”.



Admite que grabar en medio de la pandemia ha resultado complejo. “Se nos hacen pruebas semanales de Covid. Pero es un reto que como humanidad debemos superar y la televisión siempre es un gremio y una industria imbatible, repleta de pasión, en todos los campos”.



Siente que este momento que vive la humanidad golpeó la industria cultural de una manera profunda. “Estamos siendo los últimos en reactivarnos. Los teatros no han podido abrir, abrieron primero las iglesias o los aviones, donde uno está más cerca del otro que en un teatro. Me parece criminal que abran primero un avión que una sala de cine, creo que el gobierno no entiende los desafíos que implica la cultura, simplemente lo ha medido en términos prácticos y de transacciones comerciales”.



Precisamente, mucho antes de la pandemia Rodrigo y su esposa, Adriana Romero, directora artística del Teatro Nacional, idearon una plataforma tecnológica que une el talento con la oportunidad, se trata de Quedarse.com, una especie de casting virtual de talentos: “La idea es que tú como realizador de cine y tv puedas ingresar y ver toda la gente talentosa que hay a nivel nacional, y que tú como talento puedas montar tus fotos, tus videos, tus reels, para que todo el mundo, literalmente, gracias a la virtualidad, conozca tu talento”, explica.



Además, cuenta con un servicio llamado Escuela Digital de Talento, a través de la cual el talento inscrito en la plataforma puede acceder a cursos, talleres, webinars, charlas magistrales que dictan las personas más importantes de la industria.



El primero será con Dago García, productor y director, aliado a la plataforma, quien compartirá sus conocimientos en febrero de 2021.

“La plataforma les propone a los buscadores que encuentren el talento con unos filtros donde describen a sus personajes de manera física, pero también pueden encontrar el talento actoral de acuerdo a sus capacidades, si necesitan que haya estudiado o que tenga una característica especial”, agrega Rodrigo.



Y concluye: “Seguimos resistiendo y esperando reanudar labores. El Gobierno no ayuda mucho al sector, los artistas, además de trabajadores independientes, tenemos que ser contadores, ingenieros de sistemas, cumplir funciones secretariales y utilizar este momento de manera más creativa para producir otros contenidos”.

Para actores

​

- ¿cómo acceder?



Entre a www.quedaste.com y escoja si es talento o busca talento. Si es talento, inscríbase, suba su foto, su reel de video, muestre su trabajo.



Si es realizador, se inscribe y puede hacer convocatoria pública o privada. En este medio muchas veces todas las convocatorias no son pagas, puede elegir que la convocatoria sea gratuita y así se benefician las personas para mostrar su trabajo.



En este momento la plataforma cuenta con 1700 actores y actrices, que ya se pueden visualizar y en sus redes tiene 2100 usuarios en Instagram y en Facebook.