La locura del 'Joker' regresará a la pantalla grande: el estreno será a finales de 2024

Este miércoles 4 de agosto, se anunció que la fecha de estreno de la segunda entrega del 'Joker', que tendrá nuevamente a Joaquín Phoenix en la piel del villano, será el 4 de octubre de 2024, precisamente, cinco años después del debut de la primera película.



La cinta que estará dirigida nuevamente por Todd Phillips, contará con un tono diferente al de la película original, esta será un musical titulado 'Joker:Folie à Deux'. Además, tiene a Lady Gaga como la favorita para quedarse con el papel de Harley Quinn, quien la compañera de fechorías del Joker.



De hecho, se espera que el libreto de la obra cinematográfica se profundice un poco más en la relación de estos dos villanos.



Incluso, su titular 'Folie à Deux' que traducido al español es, 'Locura de Dos', hace referencia a un trastorno psicológico que comparten dos o más personas.



Cabe recordar que las primeras noticias sobre la segunda entrega del 'Joker' se dieron el pasado 7 de junio, cuando el productor Phillips publicó en su cuenta de Instagram una imagen del guión de la película y otra en la que aparecía Joaquín Phoenix leyendo el mismo.



La primera cinta del 'Joker' fue estrenada en 2019, teniendo un éxito rotundo en la taquilla, en el que obtuvo un ingreso de más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo y consiguió 11 nominaciones al Óscar. Un hecho que no es común en las películas de un personaje de cómic.



De hecho, entre las nominaciones estuvo la Joaquín Phoenix, quien ganó el premio al mejor actor protagonista, tras recrear los trastornos mentales que forjaron la personalidad del 'Joker'.



Con la fusión de estas dos estrellas estudio Warner Bros busca remontar los interes del publico en la franquicia de DC Comics, luego de los desinflados estrenos que tuvo la nueva versión de "The Suicide Squad" y "Birds of Prey" .



Incluso, el martes, la factoría determinó cancelar el estreno de 'Batgirl', luego de invertir 90 millones de dólares en el rodaje.