La exposición de arte que llega a La Pared del Club Campestre

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Desde mañana la galería La Pared, del Club Campestre de Cali, presentará cuatro muestras de arte excepcionales que podrán ser apreciadas en el primer y segundo piso del tradicional corredor, y también en la zona de la cascada y el lobby del hotel.



“El objetivo de esta nueva propuesta es crear una cultura para que el arte sea también un disfrute. El corredor cultural La Pared deja de ser solo un corredor para convertirse en un circuito de exposiciones en diferentes puntos del club. Esperamos que los socios puedan disfrutar de nuestra selección de obras y artistas”, comenta la curadora Luz Adriana Hoyos, quien se encargó de escoger las obras de Diego Pombo y de Lorenza Cullet Cruz, ya que las obras de María Thereza Negreiros fueron elegidas por el curador Miguel González.



Hoyos también informó que la exposición estará abierta para todo el público caleño. Si no se es socio del Club, las personas deben llamar con anterioridad a la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones para reservar su visita.

Puede leer: Recomendaciones para celebrar la novena navideña de manera biosegura

Las exposiciones que habrán son: ‘Musicali’ y ‘El Jardín Psicotropical’, del caleño Diego Pombo. ‘Lo que no(s) quedará’, de la artista franco-colombiana Lorenza Cullet Cruz, y también una selección de obras relacionadas con la actual muestra del Museo La Tertulia, ‘María Thereza Negreiros y 16 mujeres artistas de su generación’, dando paso a una posible alianza entre el Club Campestre y el Museo, para que las exposiciones que haya en el norte también lleguen al sur de la ciudad.



Al respecto Pombo comentó: “Yo admiro muchísimo el trabajo de Maria Thereza Negreiros, con quien he tenido varias exposiciones. A Lorenza la conozco desde que era una niña, porque su padre cuando vivía en Cali manejó mi obra en la década de los 80 o los 90, por eso me da alegría que ahora Lorenza como profesional esté en una exposición conmigo. Con María Teresa me da mucha alegría que a partir de esta exposición el Museo la Tertulia vaya a mantener una alianza con el Club Campestre, para para que también esté su arte expuesto en el sur de Cali”.

Mañana a las 6:30 p.m. se hará la apertura de las exposiciones en la galería La Pared, del Club Campestre. Estará abierto hasta el 19

de febrero.

Al principio Pombo le había propuesto a la Curadora que a la exposición sólo se llevaran las pinturas de ‘Musicali’, pero cuenta que Hoyos fue a la casa, buscó por todos lados y escogió lo que quería llevar a la exposición.



El pintor caleño comentó que le pareció “muy acertado” lo que la curadora seleccionó, ya que las pinturas de ‘Musicali’ son el trabajo más reciente. Por otro lado también agradece que se expongan las fotos que componen su libro de ‘Jardín Psicotropical’, que lamentablemente no ha podido ser mostrado “como es debido” al público, porque se hizo al comienzo de la pandemia, entre marzo y abril más o menos, y no se ha podido realizar el lanzamiento. “Por eso me parece chévere que se esté mostrando parte de la obra (entre 12 y 14 imágenes)”, dijo.

En la zona de la Cascada del Club Campestre se hará un homenaje a los 90 años de la artista brasileña María Thereza Negreiros. Especial para El País

Además en la exposición, al lado de las imágenes, se estará exponiendo el código QR, que al leerlo con el celular enviará a las personas la canción que fue compuesta exclusivamente para cada una de las imágenes de Pombo. Al respecto el pintor se sintió satisfecho por saber que los visitantes podrán disfrutar de la experiencia visual y sonora de su jardín psicotropical.

Para Hoyos, es importante que en este momento se esté realizando una exposición de arte en Cali, porque “el arte trae esperanza a este mundo gris que nos ha impuesto la pandemia. El arte nos permite viajar. Hacer exposiciones y mantener estos espacios es muy importante, claro, teniendo las medidas sanitarias pertinentes. Por otro lado, es necesario apoyar al sector cultural, nuestros museos y espacios de exposiciones, pues ha sido un sector muy afectado por la pandemia”.

Quienes deseen reservar visita y obtener más Información pueden llamar a las oficinas de mercadeo del Club: 3336000, Ext.780.

Sobre los artistas

​

Pombo nació en Manizales pero es caleño por adopción. Es músico, pintor, escultor y escenógrafo. Como gestor cultural ha realizado una bella labor por la ciudad con la fundación del grupo teatral Barco Ebrio y su sede Salamandra. También es el creador del festival Ajazzgo. Como artista plástico, expone nacional e internacionalmente desde 1982.

‘Lo que no(s) quedará’ es una reflexión sobre las capas que hacen parte de la existencia, explica la curadora Luz Adriana Hoyos. Especial para El País

La artista Lorenza Cullet Cruz nació en Aix Provence, Francia. Su exposición ‘Lo que no(s) quedará’ se realciona con lo que ella llama “la geología de la Pintura”; usando técnicas pictóricas que desarrolló a partir de materiales naturales (tierra, piedra) logra desarrollar abstracciones concretas.



María Thereza Negreiros es una reconocida artista brasileña. En homenaje a sus 90 años el Museo la Tertulia creó la exposición ‘María Thereza Negreiros y 16 mujeres artistas de su generación’, la cual es ahora compartida con el Club Campestre. La muestra permite observar el carácter experimental y, de búsqueda formal constante, de la obra de Negreiros en los años sesenta.