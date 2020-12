Recomendaciones para celebrar la novena navideña de manera biosegura

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Pese a las esperanzas que albergaban los colombianos de reunirse con los suyos en diciembre en torno al pesebre, las novenas navideñas no se libraron de las medidas de restricción de movilidad que tomó la administración municipal, como el pico y cédula debido al aumento en los casos de Covid-19.



De acuerdo con la Alcaldía de Cali, las personas podrán asistir a la novena el día de su pico y cédula o seguirla desde casa, por Telepacífico o por las redes sociales de parroquias y centros comerciales.



En su lucha por mantener vivo el espíritu navideño, iglesias como la de Fátima harán una novena presencial en medio de las eucaristías de las 7:00 a.m. y 6:00 p.m., todos los días, pero acatando las medidas de bioseguridad. En la parroquia Santa Filomena se hará a las 7:00 a.m. y a las 5:30 p.m.

“Se sentarán dos personas por cada banca y una banca de por medio queda cancelada. Afuera pondremos asientos y carpa, habrá distanciamiento y todas las normas de bioseguridad: uso de tapabocas y alcohol glicerinado”, dice el padre José González, párroco de Santa Filomena.



“Navidad es tiempo de Jesús. Cada quien debe orar con su núcleo familiar, rezar el rosario y la novena, unidos junto al pesebre. No se trata de que 30 miembros de toda una familia se reunan, nos podemos conectar por Zoom o por cualquier plataforma virtual, pero la Arquidiócesis de Cali pide a los caleños que no haya aglomeraciones”, agrega.



La Arquidiócesis transmitirá la novena todos los días, a partir de las 6:00 p.m., por Telepacífico. En la Catedral de San Pedro Apóstol se realizará diariamente a las 11:30 a.m. y a las 5:00 p.m. En La Ermita, a las 4:30 p.m.



Respecto a los centros comerciales, en Cosmocentro las novenas se celebrarán del 12 al 24 de diciembre por sus redes sociales a las 5:30 p.m. Holguines las emitirá, desde hoy hasta el 24 de diciembre a las 5:00 p.m., por sus cuentas de Facebook, Instagram y Youtube.



“Estamos muy conscientes de la situación y decidimos hacer los eventos de forma virtual. Vamos a dejar pregrabadas las novenas, para que la gente las consulte en cualquier horario. Tendremos música en vivo, pero evitaremos aglomeraciones”, dijeron voceros de Cosmocentro. En Chipichape suspendieron las novenas presenciales y virtuales. Y en Centenario las harán en su página web, a las 7:00 p.m.

Christian Pallares, médico epidemiólogo, recomienda que “las novenas sean virtuales. No hay que hacer reuniones ni visitar a adultos mayores, personas inmunocomprometidas o con cáncer o diabéticos. Sólo debe reunirse el núcleo familiar, no debe entrar a casa quien no viva allí, Cali está en alerta roja y el sistema de salud está saturado, debemos evitar más contagios”.