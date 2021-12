'La Chilindrina' anunció que dio positivo para covid-19; aseguró estar "bien y mejorando"

María Antonieta de las Nieves, la actriz mexicana reconocida por su papel de 'La Chilindrina' en 'El Chavo del 8', anunció en la noche del miércoles que dio positivo para coronavirus.



"Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer covid-19 he salido positiva al hacerme la prueba", escribió la artista.



Al parecer su sintomatología ha sido leve y no se encuentra en riesgo por el contagio.



"Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si solo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí. Aprovecho para desearles un feliz año 2022", añadió.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, en la publicación en la que anunció su contagio y en las redes sociales en general.



"¡Que Dios te cuide y te mejores pronto!", "Que pronto mejores ¡Cuídate mucho!, Besos, desde Argentina", "Desde Ecuador Saludos 'Chilindrina', ¡todos los niños cuarentones te queremos muchísimo!", son algunos de los mensajes que resaltan en la publicación de la artista.