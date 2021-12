La caleña que fue pieza clave para que el doblaje de 'Encanto' sonara a Colombia

Detrás de la magia de ‘Encanto’ hay un equipo de producción que aporta a la magia que inspira el icónico castillo de Disney. Y en ella se encuentra una caleña que ha dejado en alto el nombre de la Sucursal de Cielo. Se trata de Andrea Bravo, productora y documentalista que, gracias a su amplio conocimiento cultural y a sus años en la industria del cine, trabajó recientemente como consultora cultural, de doblaje, diálogos y acentos para la película más esperada por los colombianos.

¿Cómo llegó a ser parte de la producción de Encanto?

Yo soy productora hace más de 20 años y trabajé para Disney hace algunos años en varios proyectos de televisión. Así que cuando empezó el proyecto este año para la versión en español de Encanto, Berenice Esquivel, que es la gerente creativa y de producción para Latinoamérica, me invitó a hacer parte de su equipo, el cual se encarga de toda el área de doblaje en sus versiones en español en las películas de Disney desde hace más de una década. Desde ese momento empezamos a trabajar buscando algunos talentos para ciertos personajes y posteriormente todo lo que implica ser parte de este equipo de trabajo que estaba siendo supervisado por México y Los Ángeles y así empezamos este hermoso proyecto.

¿En qué consistió la asesoría para la realización de Encanto?

Yo fui consultora cultural para el doblaje y esto básicamente inició con una revisión del script en inglés y en español, con un acompañamiento de las personas a cargo de la traducción liderada por México.



Tras esto empezamos a revisar línea por línea para adaptar el texto a un español muy propio, teniendo en cuenta los verbos que más usamos los colombianos. Buscamos incorporar palabras que fueran cercanas a nosotros. Esto fue lo que tenía que ver con el guion de la versión en español. Pero de manera alterna también trabajé en el reconocimiento de talentos para cumplir con ciertos perfiles de algunos personajes como el de María Cecilia Botero en su personaje de Alma, Alejandro Riaño con Bruno, y como muchos otros talentos colombianos que hicieron parte de esta gran producción. Adicionalmente apoyé las letras de las canciones para que tuvieran palabras que reconocemos dentro de nuestra cultura.

¿Cuánto tiempo tomó la asesoría?

Nosotros empezamos a trabajar más o menos alrededor de 8 meses antes de que se estrenara la película y, durante este tiempo, estuvimos trabajando en toda la parte del reconocimiento cultural.

Andrea Bravo ha hecho parte de diversos proyectos para televisión con Disney Productions. Sin embargo, este es su primer trabajo con animaciones.

¿En qué otro proyecto ha trabajado con Disney?

Con Disney trabajé varios años consecutivos desde México en proyectos para televisión, programas direccionados para jóvenes y adolescentes. Ese fue ese el inicio de mi carrera.

¿Cómo valora usted el trabajo de Disney en resaltar la esencia cultural de Colombia?



Yo creo que es una experiencia de un crecimiento profesional enorme, porque esta empresa se ocupa mucho de los detalles y trata de hacer las cosas de la mejor manera posible. Por ejemplo, la líder de este equipo siempre estuvo pendiente y solicitando que los personajes fueran colombianos, para identificar su acento natural. Entonces, a nivel profesional aportó mucho a mi crecimiento.

¿Qué es lo que más resalta de su trabajo con Disney?

Me gustó mucho que, a pesar de la pandemia y de los inconvenientes que se presentan dentro de la virtualidad, todas las personas trabajaron en conseguir resultados y se sintió que cada uno trabajaba en hacer todas las tareas con excelencia. Por otra parte, otra de las cosas a resaltar es el nivel de compromiso en hacer las cosas tal cual como están planeadas, y esto representa un muy buen resultado.

¿Considera que la película cumplió con las expectativas del público?

No debería dar una respuesta general porque es complejo hablar por todos. Pero lo que yo percibo al ver la respuesta de las personas es que hay un contraste de emociones: los niños se ríen mucho, los adultos se conmueven con la historia, con las canciones, con el nivel de inclusión cultural de una realidad nuestra como el desplazamiento.



He escuchado muy buenos comentarios de la gente, me han dicho que en realidad están muy felices, no solo por la gran labor de la producción, sino por el contraste emocional que se presenta en la película.

¿Qué tradiciones caleñas se buscaron para la realización de esta película?

En el vocabulario se ven varios referentes vallunos que hacen parte de la película. Eso, por una parte. Ya con respecto a la selección de talentos, hay varios intérpretes caleños en doblaje, en escritura, y musicalmente. Yo, como caleña, me siento feliz de hacer parte de este equipo y de dar a conocer nuestra cultura vallecaucana.

¿Qué representa esta oportunidad para el talento colombiano?

Creo que es un reconocimiento al talento y a la riqueza de nuestro país en todos los proyectos. Es un reconocimiento a esa belleza humana que nos representa, es darle valor a nuestra economía, a nuestra tierra, es algo maravilloso.



La manera como se hizo este trabajo representa una gran oportunidad para el talento colombiano en producción actoral, doblaje, investigación musical, entre otros y esto permite que el talento se vea reconocido a nivel mundial.