La caleña detrás de la portada de la revista Architectural Digest

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Anita Calero se siente completamente orgullosa de la hazaña que acaba de lograr: convertirse en la primera fotógrafa colombiana en salir en la portada de Architectural Digest (AD), revista reconocida internacionalmente por su celebración mensual del mundo del diseño de interiores, la arquitectura, los destinos de viajes, entre otras cosas.



Pero la emoción de Calero va más allá de un logro personal, ya que en esta ocasión también se consiguió que el nombre de Colombia estuviera en la portada de una revista, sin que el artículo hiciera referencia al narcotráfico, guerra o cosas negativas.



Además, alcanzar la portada fue un reconocimiento de su trabajo y el de su equipo, que sortearon muchos obstáculos técnicos para lograr retratar el espíritu de la casa del reggeatonero J Balvin.

¿Cómo fue el proceso de tomar estas fotos?

​

A comienzos de marzo, cuando la situación con el Covid aún no se había agrandado tanto, me comentaron la posibilidad de hacer una sesión en la casa de José Balvin.

J Balvin, cantante de música urbana. Especial para El País

Yo arreglé todo para ir a tomar las fotos, pero cuando Balvin nos dio vía libre para ir a su casa, los aeropuertos se cerraron y yo estaba en Cali, sin poder ir a Medellín.



En ese momento se propuso una sesión virtual, pero echándole cabeza a otras soluciones se me ocurrió y le propuse a la revista que enviáramos un asistente, de allá de Medellín, para que fuera a la casa de José y tomara las fotos bajo mis instrucciones, porque yo quería fotos buenas y nítidas.



Anna Wintour, editora general de Condé Nast, no estaba muy segura de la idea, pero como yo ya llevo tiempo trabajando con ellos, me dio el visto bueno y confió en mí. Al final le encantaron las fotografías y nos dio ocho páginas.



Recuerdo que el primer día fue un desastre, porque el internet en la casa de J Balvin no era tan bueno y no lograba conectarme. Además, ese día tomamos las fotos del loft, donde se quería resaltar el espacio abierto y su conexión con la naturaleza y lo verde, y preciso llovió.



También recuerdo que uno de los días a mi asistente se le cayó el celular al agua y quedamos incomunicados. Pero yo no me dejo derrumbar ante la adversidad, seguí adelante y todo salió excelente.

¿Cómo es J Balvin?

​

Adorado como él solo, querido, sencillo, noble y amable. Estoy supremamente feliz de que hayamos podido hacer historia, con un hombre que le ha dado tanto a Colombia.

En la foto de portada, tomada por Calero, se ve a J Balvin en su casa . Especial para El País

¿Cómo fue el momento de hacer la portada?

​

Bueno, normalmente en las carátulas de AD siempre tiene que haber una conexión con la casa y, si son tomadas afuera, la casa tiene que verse, pero yo quise sugerir algo que no es usual a lo que la revista busca.



Porque, cuando vi a los perritos caminando por la piscina, me pareció que era como ver a Jesús caminando sobre el agua y le dije a José que caminara por allí, acercándose y alejándose de la cámara. Y en un momento, cuando él se estaba alejando, se volteó preguntando si quería que siguiera caminando y pum, tomamos la foto que se convertiría en la cubierta de la revista.

¿Seguirá usando este método de usar un asistente para tomar las fotos?

​

Sin duda fue innovadora la forma en la que se tomaron las fotos, nadie lo había realizado así y hay muchos que están meditando en realizar sesiones de esta manera, porque no podemos parar, porque la vida sigue.

Pero, si me ponen a escoger, me gustaría ir yo misma a hacer las sesiones.

¿Cuál es la magia de retratar espacios?

​

No es magia, es un sentimiento. Las casas se sienten, no se fotografían.

Puede que las imágenes sean el medio por el que la gente puede ver las casas, pero realmente esos espacios uno los siente por los ojos y por el alma.

¿Por qué cree que la gente debería fotografíar lo que los rodea?

​

El inicio de la fotografía es el ojo, la vista. Por lo tanto, quien no tiene el ojo para fotografiar su casa o a quien no se le ocurre tomarle fotos, con sus propios ojos ya está registrando el espacio. Esa es su cámara.