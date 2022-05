La caleña Amparo Romero revela las claves de su nueva obra, 'Gotas de sal en tu boca'

Amparo Romero, escritora y artista caleña, presentó su más reciente libro Gota de Sal en tu Boca. Compuesto por 40 relatos, este le permite al lector viajar por la historia de personajes complejos a los que la autora les da voz, y presenta la vida como un acto “telúrico”, digno de ser plasmado en los textos, reconociendo la naturaleza del ser humano.



El libro recopila relatos escritos entre los años 2001 al 2022, revisados y editados por ella misma, quien tiene como filosofía de vida “ser excelente en todas las actividades que realiza en la vida”.



Romero, desde niña, desarrolló la capacidad de escribir y narrar cuentos. Hace parte de la generación de los escritores vallecaucanos de los años 50, cuando el país aún se encontraba sumergido en la violencia partidista; ha visto cómo las modas y los estilos han ido haciendo eco en la cultura de la ciudad, para llegar a la Cali diversa que hoy en día se conoce.



Desde su perspectiva como autora caleña, ¿Cómo ve la evolución de la literatura vallecaucana, y los nuevos talentos literarios?



Cali es una ciudad que me ha dado todo: mis padres, mi familia, los amigos, me ha enseñado lo intricado que es el amor y ha reconocido, como ninguna, mis éxitos y los ha apoyado.



He ido organizando mis ideas basada en que todo evoluciona, a veces de una manera tan absurda y cruel, hasta que ese deseo de matar de los hombres se convierte en una realidad atroz.



La nueva generación con voces fuertes y dinámicas, haciendo futuro, gana premios y se destaca.



Toneladas de papel que se imprimen, que van y vienen entre lo rústico y sofisticado, de una edición.



Todo es válido. Es un acto que celebro como una manera de salvarnos de la arrogancia de los hombres.

“Soy quien escribe sin miedo y sin escrúpulos, capaz de negarlo o hacer y decir todo aquello que exija la historia”: Amparo Romero, escritora caleña.



En todos los textos desarrollados en su libro maneja distintos géneros de relato, ¿cuál es el secreto para que un autor pueda ser integral?



Quizás no haya ningún secreto. Pero sí mis códices que me plantan hasta las raíces. Me he formado en una disciplina que me exige ser analítica y lo soy por naturaleza.



He logrado sostener instancias y acontecimientos. La memoria y el tiempo que me permiten contar cómo hombres y mujeres necesitan reunirse, escuchar sus propias historias, rehacer su tejido y reafirmarse en aquello que testimonia que escribir une, que leer en voz alta despierta la raíz (...)



Estamos llenos de historias guiadas por un amuleto o talismán para procurar que el lector no despierte, de su encantamiento. Eso decía el escritor Gabriel García Márquez y creo que, con suerte, se logra el hechizo.



A lo largo de ese oficio en el que estoy cimentada, he aprendido que cada historia guarda o afila una trampa, también el ingenio, la creatividad que, al final, se convierten en tu aliado o en tu enemigo.

Erotismo sin límites ¿Considera que escribir sobre erotismo debe tener algún tipo de límite?



El erotismo, diría, está en cada latido, de una forma personal vivo y sueño, sufro y me desgarro. Eros y Tánatos, la vida y la muerte.

Si pierdes lo que te permite vibrar, te conviertes en un ente. Claro está, que al involucrarse su pulsación en la escritura, muy seguramente, reinventa el texto.



La mesura, el punto donde se hace el alto, depende solo de quien está escribiendo. En mí es casi inconsciente, no lo propongo como un reto en mis textos. Además, los personajes son de carne y hueso, y sienten y se desangran y gozan y vibran la existencia.



El erotismo, como todo ese sinnúmero de manifestaciones tan propias de los seres humanos, aparece en mi escritura como una gracia que permea de la misma forma en que bebo agua en el cuenco de mi mano, cada paso y cada respiro. Estoy atenta a lo veraz de la historia, a ese espacio de la ficción y la creatividad.