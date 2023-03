La actriz Catherine Mira dejó Survivor, la Isla de los Famosos, después de un tensionante consejo tribal

Luego de ser derrotados en una nueva prueba de inmunidad grupal, la Tribu Koi se vio obligada a enfrentarse una vez más al Consejo Tribal de ‘Survivor, La Isla de los Famosos’, lugar donde sus integrantes votaron para que Catherine Mira abandonara la competencia, siendo ella la octava eliminada.



En esta oportunidad, la actriz no tuvo la posibilidad de luchar por obtener el collar de inmunidad en la prueba individual debido a que la líder de la Tribu Koi, Lina Real, tomó la decisión de bloquearla y no dejarle disputar la salvación con sus compañeros, siendo Federico Rivera quien obtuvo el anhelado collar.



Para la actriz de 41 años, volver a ‘Survivor, La Isla de los Famosos’ era algo que se debía. En 2007, estuvo en el programa en Honduras y duró un mes. "Estoy feliz de revivir esta aventura que me llena el corazón", comentó.



Mira agregó que cuando llegó a la tribu Koi en ‘Survivor, La Isla de los Famosos’, ya estaba consolidada, lo que hizo que su integración fuera difícil. "No fui muy aceptada y el recibimiento no fue el esperado. Sabía que estarían molestos, pero no tanto", señaló. A pesar de ello, Catherine estaba decidida a ganarse al grupo y luchar con ellos, ya que sabía que podía entregar cosas al equipo y colaborar.

A pesar de que Catherine Mira quería seguir en la competencia y llegar a la final con su gran amigo Federico Rivera, hubo situaciones que la debilitaron emocionalmente, como las discusiones y las presiones de algunos de sus compañeros. Estas circunstancias la afectaron profundamente, y aunque se sintió desanimada en algunos momentos, logró sobrellevar la situación y salir adelante.