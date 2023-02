La realeza británica sigue en la mira por cuenta de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, de quienes se ha rumorado recientemente, que se encuentran atravesando una crisis en su matrimonio.



Y es que, según se ha dicho, luego de conocerse que la ejemplar unión no es tan idílica como se pensaba, al parecer, el Rey Carlos III estaría pensando en tomar acción respecto a los rumores que se vienen dando ante un posible divorcio entre la ex periodista y su hijo, el Príncipe William.



Cabe decir que, medios internacionales aseguraron hace unos días que, Guillermo habría pasado San Valentín con Rose Hanbury, una exmodelo y vieja amiga de los Windsor. La mujer es la actual marquesa de Cholmondeley, pues nació en el seno de la alta sociedad, y de hecho, su abuela fue dama de honor en la boda de la reina Isabel II, por lo que ella es sin duda, una de las más cercanas a la familia.



El rumor tomó mucha más fuerza, luego de que Harry, hermano del Príncipe Guillermo, al parecer revelara en su libro 'Spare' el engaño de su hermano hacia Kate, años atrás.



No obstante, sobre aquellas acciones que tomaría el nuevo Rey, se ha hablado de que la más afectada, -en caso de que se llegue a concretar el divorcio entre Kate Middleton y el príncipe William-, podría ser ella.



Middleton dejaría de recibir el trato como Alteza Real y podría llegar a perder su título como princesa de Gales, si el Rey Carlos III así lo decidiera. William, por su parte, seguiría ocupando el primer lugar en la línea de sucesión.



