Karol G, Christian Nodal y Zoé, los lanzamientos musicales de este fin de semana

Andrés Camilo Osorio

Luego de su éxito viral 'Tusa', la cantante paisa del género urbano Karol G, estrenó el video de su más reciente canción 'Ay Dios Mío', con el que espera seguir cosechando éxitos en la industria musical.

Producida por su colaborador de muchos años, Ovy on the Drums, el mismo detrás de 'Tusa', canción que rompió todo tipo de récords y actualmente es la canción latina mas escuchada del 2020 en Estados Unidos y fue nombrada por Billboard como, “Una de las mejores 50 canciones del 2020”.

Karol G no ha parado de trabajar. Recientemente colaboró en el álbum de Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, en el tema, “Enjoy Yourself”. A principios de este verano, se sumó a los Jonas Brothers para el tema “X” el cual interpretaron durante el especial de LeBron James, Graduate Together (Graduémonos Juntos) y en último episodio del programa de NBC, The Voice (La Voz).

Christian Nodal, vuelve y suena

El cantante méxicano lanzó este fin de semana 'Aquí abajo', una canción de desamor y que como es costumbre, narra una historia donde sufre y llora al interpretar la pérdida de la persona amada, tema de su autoría en combinación con Edgar Barrera y René Humberto Lau Ibarra.

Con tan solo 21 años, Nodal, oriundo de Sonora, México, se ha consolidado como una de las voces más prometedoras de la música regional méxicana con un impacto mundial.

Zoé vuelve con 'Fiebre'

La banda mexicana de rock lanzó en la noche de este jueves el video de 'Fiebre', segunda canción de su séptimo álbum de estudio: Sonidos de Karmática Resonancia.

Este lanzamiento viene después de 'SKR', su más reciente canción que estuvo en los charts de siete países.