Kany García y su 'adiós' a los amores tóxicos: detalles de su nuevo sencillo, 'DPM'

Las despedidas suelen ser asociadas a la tristeza y al desamor, sin embargo la cantautora puertorriqueña Kany García le da la vuelta a este concepto.



Esta compositora, que empodera a las mujeres con sus canciones, demuestra con ‘DPM’, su más reciente sencillo y video, que despedirse de un amor tóxico no solo es sano, sino que hay que celebrarlo rodeado de los seres queridos.

¿Cuál es el mensaje de la canción?

Es buscar estar siempre donde se es valorada y valorado. Para mí, una de las cosas bonitas de la canción es celebrar las despedidas, siempre nos enseñaron que tienen que ser tristes, trágicas y que si alguien se fue hay que llorarlo y sufrirlo. Pero, de repente hay gente que se va y que de veras nos hace tanto bien no solo que se vaya, sino que nos permite seguir nuestro camino y dejar atrás lo que no es sano. Por eso, tanto a nivel musical y de la letra y también en el vídeo todo es una fiesta, que es vista desde ese ángulo tan distinto de lo que nos han enseñado en los cierres de capítulos.



¿Cuáles son los signos de una relación tóxica?

Como dice la canción “me fuiste acostumbrando”, yo creo que uno se acostumbra a lo que le ofrece una relación y cree que no hay más allá de lo que conoce. Uno se empieza a percatar de cómo se afecta la autoestima.



He visto gente que vive en relaciones tóxicas y su autoestima pasa a estar por el suelo, físicamente también se abandonan y se empiezan a alejar de las personas que los quieren y valen la pena. Te aislas de todo aquello que puede sacarte de esa relación.



A veces hay cosas muy evidentes y no las vemos, lo importante es tener aliadas y aliados que nos permitan ver esas situaciones, porque muchas veces estás sumergido en el agua y no te das cuenta que estás nadando dentro de ella hasta que no hay alguien que te dice “oye ¿qué haces ahí metida o metido?”.



¿Cómo fue el trabajo con Richi López, el productor colombiano?

Con él yo produzco el tema. A mí hay algo que me fascina y es rodearme de varones que son sensibles, grandes aliados, que tienen muy claro, que sufren y que padecen lo que cualquier ser humano puede pasar. Como uno es mujer, entonces dicen “Kany canta a las mujeres, a la mujer que sufre o padece” y casualmente muchas de las historias me las cuentan algunos hombres, entonces es muy gracioso.



Si algo adoro es rodearme de personas que se atreven a contar que no han sido valorados o no han sido tratados de la mejor manera. Y la única forma en que podemos tener un mundo más humanitario es que nos demos que cuenta que, tanto hombres como mujeres, sufrimos y nos duelen las mismas cosas, solamente que a nosotras nos han enseñado a tener menos derechos y aspirar a menos, pero así no debe ser.



Si no fuera por hombres como esos de los que me rodeo, quizá no hubiésemos podido dar la cantidad de pasos que hemos dado las mujeres. Me fascina cuando me topo con un hombre sensible porque de esto se aprende mucho, al final se trata de que todos estemos en el mismo barco.



¿Cómo se escogió el ambiente del video, que es tan nutrido de gente de todas las edades y tan festivo?

Esto es algo que me gusta mucho del video, queríamos que fuera muy inclusivo y donde pudiéramos tener gente desde los 20 hasta los 80 años. Todas y todos tenían un mismo objetivo que era cerrar un ciclo y darnos cuenta de que la felicidad no tiene una edad. Nos han enseñado que si tienes 70 años y quedaste viuda, lo que te queda es esperar que los nietos te vengan a ver y no, la felicidad es un tema diario. Eso proponemos en el video, es una suma de historias.



Darnos cuenta de que esta situación no se da solo en las relaciones de pareja, también hay amistades que son tóxicas y merecen que les cerremos las puertas, hay trabajos, jefes o jefas que nos llevan a buscar otras alternativas al no sentirnos valorados. La idea del video es que todos estemos en ambiente de celebración, porque siempre tenemos esa historia de novela que cada vez que te separas de alguien hay que estar triste, darle un tiempo para superarlo y sí, pero también hay gente que se va y que uno dice: “¡Ay, Dios mío, por fin!”, hay mucho que celebrar y eso es lo que plasmamos en el video.



¿Cuál su opinión de la polémica que está sucediendo entre René o Residente y J Balvin?

Por una parte, hay algo que amo de la Academia y es la posibilidad que uno tiene de ir, la cercanía con sus artistas, yo he podido acercarme a sus oficinas, ir y cantar, mostrarles mi trabajo y lo que estoy haciendo.

Entonces, creo que J Balvin eligió el medio del Instagram y las redes sociales para plantear sus sentimientos. Pero pudo sentarse a hablar con los de la Academia, plantearles, tratar de hacer movimientos para que se tenga más en cuenta la música urbana, y estoy segura de que también sería escuchado.



Han ocurrido innumerables situaciones con la música que nos han permitido avanzar y es imposible que la Academia sea atemporal frente a lo que se escucha. Incluso ha realizado muchos cambios de gran categoría, por eso quedé un poco sorprendida con la crítica del artista, pero hay que ser un poco paciente.



Pero yo tampoco soy de la música urbana y me cuesta mucho ponerme en los zapatos de lo que sufre y padece este género, podría hablar más de los problemas que enfrenta el mío. Respecto a lo de René, no me sorprende porque es un hombre sin filtro, habla así y creo que tal vez siempre lo va a hacer de esa misma manera. Pero, no sé quién tiene la razón, porque como dicen “solo el que menea la caldera sabe lo que hay en la olla”.



¿Se le han acercado personas para agradecerle por su música que tiene un contenido empoderador?

Gracias a Dios, sí, he tenido el gusto con varias canciones por las que las personas se me acercan y me dicen tantas cosas lindas, que hacen que mi trabajo tenga sentido, tanta gente linda que ha pasado por separaciones complicadas, depresiones, momentos más importantes de su vida y cuando esto sucede, es como si cobrará vida no solo las canciones, sino también uno, porque uno entiende que no se trata solo de entretener, sino hacer parte de los procesos de las personas.



Y precisamente, esas muestras de cariño son las que hacen que yo ame cada uno de los días de mi profesión con gran intensidad.