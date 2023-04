Kaley Cuoco, estrella de Big Bang Theory, presenta a su hija Matilda

La actriz Kaley Cuoco anunció a través de su cuenta de Instagram la fotografía de primer hijo con su pareja Tom Pelphrey.



Se trata de una niña. La estrella de la serie ya había revelado el género del bebé hace unas semanas y en esta oportunidad anunció el nombre que la pareja eligió para su heredera: Matilda Carmine Richie Pelphrey.



La estrella de ‘Big Bang Theory’ dijo que la bebé nació el 30 de marzo y compartió una serie de fotos de su hija.



Ella subtituló la publicación diciendo: «30-03-23. ¡Presentamos a Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nueva luz de nuestras vidas! Estamos muy felices y agradecidos por este pequeño milagro. Gracias a los médicos, enfermeras, familiares y amigos que nos han ayudado inmensamente en los últimos días. Somos muy bendecidos. @tommypelphrey no creía que pudiera enamorarme aún más de ti, pero lo hice».



El actor de ‘Ozark’ también compartió algunas fotos de Matilda en su propia página de Instagram con unas emotivas palabras: «Mi corazón está lleno de amor y gratitud por este milagro… Matilda Carmine Richie Pelphrey 30/03. Eternamente agradecido por la fuerza y ​​la valentía de mi alma gemela y mejor amiga @kaleycuoco. Eres increíble».



Cabe recordar que Kaley Cuoco se convirtió en una gran estrella gracias a The Big Bang Theory y su papel como Penny, y aunque ahora se siente orgullosa de su paso por la sitcom, una de las más exitosas y seguidas de todos los tiempos y todo en un fenómeno en Estados Unidos durante de sus doce temporadas, ella admitió que en un principio no quería aceptar el papel.



El cuarteto de nerds formado por Leonard, Sheldon, Howard y Raj acabaron con personajes como Penny, Bernadette y Amy, cambiando sus vidas. Pero como explica Cuoco, la actriz se mostró muy reacia a decir "sí" a su papel en la ficción ficción creada por Chuck Lorre.



"Cuando Chuck y Bill reescribieron el personaje de Katie/Penny, dijimos: '¿Qué pasa con Kaley?'. Y dijeron: 'Vamos a meterla'. Y la verdad, ella pasó. Le gustó el papel más oscuro y retorcido del primer piloto y no pensó que el rol reescrito para ella fuera tan interesante. Nikki pasó todo el fin de semana diciéndole al agente de Kaley: 'Tiene que volver para esto, tiene que hacerlo'", comentó el propio Miller.



"Recuerdo dónde estaba sentada en mi casa cuando mi agente, Ro, me dijo: 'Realmente te quieren para esto' y 'Probablemente acabarás en la serie porque es un programa de Chuck'", respondió Cuoco.



"Mi equipo solo quería asegurarse de que no me quedara atrapada en un papel que no fuera emocionante ni divertido, ya que al principio parecía un personaje secundario, pero Nikki y Ken me seguían diciendo: '¡No, no, va a crecer! Los chicos y esta chica nueva realmente van a hacer estallar el mundo del otro'. Y sabía que cuando el nombre de Chuck está al lado de algo, pues no lo cuestionas", continúa.



"Ahora me río, y recuerdo que en cada lectura de mesa los miércoles, siempre nos sentábamos en el mismo lugar, y Ken y Nikki siempre se sentaban detrás de mí. Y siempre les gritaba: '¡Gracias por contratarme!'", ha dicho la actriz.