Inicie la semana sintonizado con los recomendados musicales de El País

Los artistas Jessi Uribe y Alzate unen su voz para presentar su nuevo lanzamiento ‘Renuncio’, un sencillo donde los artistas colombianos presenta una propuesta original de una cumbia marcada con instrumentos como el acordeón, perdición y el bajo, pero sin perder el estilo que los representa, la música popular.



“Este ha sido un proyecto espectacular, cada vez que nos encontrábamos, hablábamos de hacerlo y hoy es una realidad. Es una canción que es un éxito total y que si Dios lo permite, estará en el corazón del público”, comenta Alzate.



Un vistazo al pasado

Dany Cardona presenta su más reciente sencillo titulado ‘Hola, mi amor Cortesía prensa de Danny Cardona

La nueva promesa del género popular, Daniel Alberto Cardona López, mejor conocido dentro de la industria musical como Dany Cardona. Presenta su más reciente sencillo titulado ‘Hola, mi amor’ con el que busca llegar al corazón de sus seguidores y de nuevas audiencias, además de escalar en los listados de las plataformas digitales y emisoras nacionales.



El sencillo es una composición de Dany Cardona, que relata a través de la música una historia personal y rinde un homenaje al amor de su adolescencia, del cual busca volver a sentir sus besos y abrazos como la primera vez.



En honor a las mujeres libres

Piso 21 planean una gira mundial este año, presenta su más reciente trabajo musical llamado Sueltas Cortesía oficina de prensa Piso 21

La reconocida agrupación colombiana Piso 21, quienes planean una gira mundial este año, presenta su más reciente trabajo musical llamado Sueltas, tema con el que buscan halagar a sus seguidoras resaltando una lírica del empoderamiento femenino, reconociendo el trabajo y ejemplo de las mujeres. Esta nueva canción es la primera con la que el grupo quiere presentar su próximo trabajo de larga duración, que se conocerá a finales del 2023. La canción, que ya se encuentra es las distintas plataformas digitales de música, cuenta con más de 1 millón de vistas.



20 años de trayectoria

Luisito Muñoz y Jhonny Rivera para estrenar el sencillo ‘No Duele Tu Olvido’, Cortesía prensa de Luisito Muñoz y Jhonny Rivera

Luisito Muñoz, cantante risaraldense, se une a Jhonny Rivera para estrenar el sencillo ‘No Duele Tu Olvido’, que habla de un hombre, a quien la partida de su mujer no le importa, ya que fue una persona que no lo supo valorar y no apreció todo el amor que le brindaron.



Este tema hace parte del nuevo álbum de Luisito Muñoz, con el cual está celebrando sus 20 años de carrera artística, y considera que la mejor forma de celebrarlo es trabajando de la mano con “uno de los artistas más grandes del género popular en Colombia, como es Jhonny Rivera”.