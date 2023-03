Juanes, en gris: escuche su nuevo y melancólico sencillo

“Esta canción comenzó con una situación que yo tuve con mi esposa, llevamos 22 años casados, pero como en todas las relaciones hay situaciones duras y creo que esta marcó un poco esos momentos difíciles en los que yo pensaba que era el final, y era una frustración y una tristeza muy grande. Afortunadamente pude contar con la música y con el arte para poder canalizar toda esa energía en una canción. Afortunadamente estamos juntos y hoy en día está todo superado”.



Quien habla es Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido como Juanes, quien se refiere a su nuevo sencillo, titulado ‘Gris’, “un tema muy personal y catártico”, que está disponible en las plataformas musicales y que fue inspirado en su relación con su esposa Karen Martínez.



El ganador de 27 premios Grammy y Latin Grammy, estrenó este tema, un examen melancólico e introspectivo de las dificultades que enfrenta un matrimonio de larga data por causa de la cuarentena del Covid y que lleva a la pareja a transitar un período de emociones grises.



“Es muy difícil cuando uno esta adentro de la nube gris, la verdad es que no sé ni cómo lo hago, es muy duro entender lo que me está pasando, pero creo que la capacidad de resiliencia que hay en cada uno de nosotros es lo que hay que aplicar”, asegura Juanes.



Para él, una de las cosas que más le agrega color a su vida es “la música, siempre busco música con la que me pueda conectar y me transmita, que me lleve a algún lugar, y si no es la música, es la pintura o la poesía, que me llevan a transitar por caminos coloridos”.



La letra

Llena de melancolía, como su título, es la canción de Juanes, y sin embargo, tiene un sonido que calma con solo escucharla: “Me voy solo con mi amor, atravesando cielo y mar, y aunque me puedo quemar, más te das, es mi valor y mi desdicha, verme borrado del espejo por la flor verde y el anís, pero después el tiempo gris supo alejarme más de ti, de nubes negras me vestí”.



“Te fallé, mentí. Me duele más estar sin ti. Es un crimen sin fin, que jamás cometí. Casi se siente morir, si así se siente vivir no hay paz. Y aunque me puedo quemar, más tenaz es mi valor y mi desdicha”.

Cuatro años creando sonidos

Este tema es el segundo fruto de un enriquecedor período de cuatro años en el que el reconocido artista se dedicó a crear material original, tras la publicación de su álbum tributo y su gira mundial Origen, con los cuales ganó premios Grammy y Latin Grammy.



El nuevo ciclo creativo del intérprete de Un Día Normal, A Dios le Pido, Es por Ti, Para Tu Amor, comenzó con el primer sencillo ‘Amores prohibidos’, que fue elogiado por la crítica y se ubicó varias semanas en la primera posición de la lista General Radio Airplay de Monitor Latino en México.



Los efectos de la pandemia

Su nuevo sonido combina un regreso general a la guitarra eléctrica con una inmersión profunda en la aclamada pasión compositora del artista, que durante la pandemia orientó su atención hacia el interior para reexaminar la vida, el amor, la familia y más de sus propias complejidades emocionales e imaginación.



Tanto Juanes, como su productor y cercano colaborador Sebastian Krys, (también galardonado con múltiples Grammy) sienten que este período de escritura y grabación representa otro nuevo pináculo creativo para el colombiano y están listos para presentarle al público, muy pronto, su nuevo disco, que muy seguramente, trae otras tonalidades, además del ‘Gris’.