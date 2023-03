Teatro interactivo en Cali con la obra ‘Driver, el conductor de tu vida'

Hoy y mañana, 3 y 4 de marzo, a las 7: 00 p.m., en Cali Teatro (Carrera 12 No. 4-51), se presentará la obra ‘Driver, el conductor de tu vida en una obra de teatro con WhatsApp’, la puesta en escena tiene una propuesta interactiva donde el teléfono y las redes sociales hacen parte de la historia.



Pues está contada en el formato interactivo de teatro con WhatsApp, el cual le permite al espectador, en estado presencial, decidir sobre el destino de la historia. De forma interactiva, frenética y dinámica, los asistentes tendrán participación en la historia como un personaje omnipresente y omnipotente que acompañará en esta carrera a un conductor fragmentado, herido.



En este monólogo teatral, el cual mezcla el arte escénico con el cine y acciones performáticas, los espectadores podrán interactuar activamente con la obra por medio de un grupo privado de WhatsApp Especial para El País

Hacia su meta final de sanación o, por el contrario, a un estado donde su cordura ya no existirá, dejando en claro que la salud mental es muy importante para poder construir una mejor sociedad y cómo las personas pueden intoxicar nuestra mente hasta el punto de disolver todo rastro de humanidad.



En las tablas se contará la historia de Saúl, un ex Coach de superación personal que ahora conduce para un aplicativo de transporte. Su mente atraviesa un laberinto de voces susurrantes que lo han llevado al borde de la autodestrucción. Entre conversaciones con sus pasajeros, Saúl se dará cuenta de que las personas no vienen por el azar ni capricho del destino. Estas vienen con una meta muy clara; hundir a Saúl o, por el contrario, ayudarlo a sanar esas heridas invisibles que duelen.



La puesta en escena es protagonizada y dirigida por Daniel Calderón, pionero del teatro y el cine interactivo en Colombia, donde el espectador decide sobre la obra. Especial para El País

La obra es producida por 'Deca' una compañía y escuela ha abierto un camino de variados lenguajes y estéticas, desde lo formativo hasta lo profesional. La compañía Cuenta con un equipo de artistas que propone y arriesga en la búsqueda de nuevas narrativas teatrales, haciendo de la imagen y la música un estilo propio para montajes presentados a toda clase de público.



Desde su nacimiento ha sorprendido al público con propuestas variadas en cada uno de sus montajes, con el objetivo de experimentar en distintos esquemas teatrales. Ha centrado su trabajo en la dramaturgia propia, realizando producciones disonantes y novedosas; logrando una mezcla entre el teatro ‘comercial’ y ‘teatral’.





Las personas interesadas en asistir al evento pueden adquirir sus boletas a través de WhatsApp 315-7285402 o en la página web: ww.caliteatro.com.