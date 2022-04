Johnny Depp y Amber Heard: los detalles de la película más tóxica de Hollywood

"Ella me podía llamar con cualquier nombre humillante. El abuso verbal, el psicológico, fue casi peor que los golpes, los cuales fueron muchos; al final el dolor pasa, pero las palabras permanecen y lastiman cada día más. Ese es el peor maltrato”, dijo el actor Johnny Depp este martes —fuera de escena—, cuando por primera vez subió al estrado en medio del juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard.



La pareja regresa a los tribunales para establecer si Heard calumnió a su exesposo en 2016, cuando escribió un artículo de opinión donde, según la defensa de Depp, se presenta falsamente al actor como un abusador doméstico. “Sus acusaciones contra él fueron falsas; eran parte de un engaño elaborado con el objetivo de generar publicidad positiva para la sra. Heard y avanzar en su carrera”, alega la demanda que la señala también de “perpetuadora” y recuerda que fue arrestada en una ocasión bajo sospecha de abusar violentamente de su expareja.



Además, la defensa del intérprete de Willy Wonka presentó fotografías, vídeos y testimonios donde se muestra a la actriz de Marvel como una persona con comportamientos agresivos constantes, manipuladora e indolente con el dolor de su expareja. De esa manera dio la vuelta a las acusaciones de 2016 en las que se expone a Depp como un ‘golpeador de mujeres’.



La historia de cómo, en medio de una fuerte discusión, el actor perdió parte de su dedo corazón, después de que Heard le arrojara varias botellas de cristal en la casa de Australia, ha sido una de las evidencias que más ha impactado al público que sigue el caso.



“Arrojó la segunda botella de vodka hacia mí, que cortó la parte superior de mi dedo y rebanó los huesos. Fue entonces cuando comencé a sentir una especie de crisis, una crisis nerviosa o algo así”, dijo Johnny.

Heard desmintió a su expareja y aseguró que Depp se había cortado con un cuchillo después de empujarla a ella en una mesa de ping-pong y contra una heladera.

“Hubo discusiones

y cosas así, pero nunca llegué al punto de pegarle a Amber Heard, de ninguna manera”

Johnny Depp Actor de Hollywood

Otras de las pruebas presentadas por el actor son audios, que ya habían sido filtrados el 2018, donde se escucha a su exesposa admitir que fue violenta con él, sin muestras de arrepentimiento. Por el contrario, con un tono burlesco le dice: “No te golpeé. Lo siento, no te lancé una buena bofeteada en la cara. Te estaba pegando, no te estaba golpeando (...) Has estado en muchas peleas, has vivido bastante, esto no es maltrato, es solo un golpe (...) ¡Eres un bebé! Madura de una p*ta vez, Johnny”.



Aunque el juicio se está llevando a cabo hace más de una semana, este martes fue la primera vez que el actor rompió el silencio en la sala; donde también habló sobre la infancia traumática y abusos físicos que vivió por parte de su madre.



Además, Depp ha sido respaldado por varios de sus colegas, quienes han manifestado que es una persona que se caracteriza por su amabilidad, paciencia y ternura.



“No quiero llamar a nadie mentiroso, pero por mi experiencia con Johnny me es imposible creer que estas terribles acusaciones sean ciertas. Lo encuentro extremadamente desconcertante, conociéndolo como lo conozco”, expresó en el estrado Winona Ryder, quien fue novia de Depp por cuatro años durante los 90.

Lauren Anderson, exconsejera matrimonial de Depp y Heard, testificó el jueves en el estrado que, “en la relación hubo abuso mutuo”.

Amber Heard, actriz de Hollywood. AFP / EL PAÍS

En declaraciones anteriores, la actriz Vanessa Paradis aseguró que Depp jamás la agredió en el tiempo que estuvieron juntos (1998 y 2012): “Conozco a Johnny desde hace más de 25 años. Hemos sido socios durante 14 y criamos a nuestros dos hijos juntos (...) En todos estos años ha sido un compañero y padre amable, atento, generoso y no violento (...) Nunca fue agresivo o abusivo conmigo, menos con los niños”.



Entre los testigos del protagonista de ‘El joven manos de tijera’ se encuentran varios de sus guardaespaldas, quienes han contado que en diversas ocasiones Heard fue agresiva con su expareja y han descrito bochornosas escenas donde ella le lanzaba objetos como llaves, botellas, vasos, etc.



Kate James, ex asistente personal de la protagonista de Acuaman, relató que Amber era maltratadora con ella y que en una ocasión la humilló delante de varias personas por pedir un aumento de sueldo: “Ella saltó de su silla y mantuvo su rostro a unas cuatro pulgadas de mí (...) Entonces me escupió en la cara”.



Los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem se han sumado a declarar a favor de Johnny, a quien describen como “honesto” y “respetuoso”, incapaz, dicen ellos, de ejecutar las acciones de las cuales Amber lo acusa.



Cruz, de 45 años, escribió en su declaración que conoció a Depp cuando ella tenía 19 años y aseguró que nunca ha sido testigo de un comportamiento violento del actor.



“Han pasado muchos años y no solo he hecho tres películas, también cuento con él como un gran amigo. Siempre me ha impresionado su amabilidad, su mente brillante, su talento y su peculiar sentido del humor”, describe la actriz en el documento entregado al juzgado. Se espera que la próxima semana la actriz de La Niña de tus Ojos suba al estrado a declarar.

En diciembre de 2018, Heard escribió un artículo de opinión para el Washington Post, donde a pesar de no mencionar el nombre Depp, la actriz de La Liga de la Justicia expresó que, “en 2016 — año en el que se separó del actor—, se convirtió en una figura pública que representaba la violencia de género”.

La versión de Heard

El testimonio de Johnny Depp fue puesto en duda este jueves por los abogados de Amber Heard, que escudriñaron la relación del actor tres veces nominado a los Óscar, con las drogas y el alcohol.



Además, los asesores legales de Heard presentaron en la Corte mensajes de texto con contenido violento que Depp intercambió con allegados, aunque sin ofrecer el contexto, y pruebas que se presentaron en el juicio previo de 2020.



"Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos (...) espero poder seguir adelante y también Johnny"

Amber Heard Actriz de Hollywood



Entre otros, se encontraba una conversación con tintes misóginos que tuvo lugar en 2013 entre Depp y el actor Paul Bettany —Visión, en el universo cinematográfico Marvel—.

En los mensajes presentados en la audiencia se lee:



-Depp: “¡Quememos a Amber!”.

- Bettany: “No estoy seguro de que debiéramos quemar a Amber. Es buena compañía y agradable a la vista.



Podríamos seguir el método inglés y hacer una prueba de ahogamiento. ¿Qué me dices? Tú tienes piscina”.



- Bettany: “Justo lo que yo pensaba. Asegurémonos antes de declararla una bruja”.



Otra de las pruebas de la defensa de Heard son los mensajes que el actor le envió en 2015 confesando que había ido “demasiado lejos” y prometía trabajar con su psicólogo para modificar su comportamiento, que entonces estaba condicionado por el consumo de drogas y alcohol, según alega ella.



Los abogados también leyeron textos en los que el actor usaba lenguaje despectivo contra su expareja. Por ejemplo, en uno dirigido a una de sus hermanas, el actor dijo el 17 de enero de 2013: “Golpearé a la perra fea antes de dejarla entrar”. No obstante, la defensa del actor manifiesta que estos últimos mensajes no tienen contexto.

Una de las pruebas de Heard es el mensaje de texto enviado por Depp a su exesposa el 18 de diciembre de 2014: ”Lo siento por ser menos de lo que debería. Por haberte decepcionado, por mi comportamiento. Soy un jodido salvaje. ¡Tengo que acabar con eso! ¡Tengo que acabar con eso!”

Además de Heard, que declarará en los próximos días, Bettany también se subirá al estrado a testificar en el juicio, con lo cual se espera conocer más acerca de las conversaciones que compartió con Depp.



Durante las audiencias de esta semana también salió a la luz el problema de drogas que tuvo el actor durante la época de su matrimonio con Amber.



La defensa de la actriz presentó una foto de la estrella de Piratas del Caribe donde aparentemente se ve en estado de intoxicación, sin poder valerse por sí mismo. También expusieron una foto de una mesa llena de diferentes sustancias alucinógenas como cocaína, licor y nicotina, que según la defensa de Amber pertenecían a Depp.



Ante estas acusaciones, este reconoció que sí ha tenido problemas con las drogas, pero que es una situación que ha venido manejando, pues entiende que es dañina para él y su familia. También aseguró que no tomaba drogas para divertirse, sino para no sentirse triste. “He tomado esas sustancias para insensibilizarme ante los fantasmas, los demonios que seguían conmigo desde mi juventud (...) Básicamente me estaba automedicando, era uno de esos momentos de ‘sácame de aquí’, en los que quieres escapar de tu propia cabeza, de tu propio cerebro”.



Depp reconoció su dependencia a la Oxicodona —fármaco para tratar el dolor—, tras un accidente en el rodaje de ‘Piratas del Caribe: En mareas misteriosas’, sin embargo, aclaró que no es “un maniaco que necesita estar dopado todo el tiempo”.

A fines de 2021, un tribunal británico falló en contra de Depp en una demanda de difamación que presentó contra el editor del periódico The Sun, por un artículo que afirmaba que era un marido abusivo. FOTO: AFP / El País

Otro giro inesperado

Finalmente, la defensa de Heard ha manifestado que el actor, además de maltratador, le fue infiel durante el matrimonio, y presentaron las conversaciones “poco profesionales” entre Depp y la enfermera Debbie Lloyd, quien lo atendió cuando él se accidentó durante el rodaje de Piratas del Caribe.



“Si gustas, puedes darme un poco de morfina para ver si mi lengua y mi pene se tocan. Con todo mi amor, J”, dice el mensaje que le envió Johnny a la enfermera.



Ella fue testigo de Depp en 2021 y los dos han asegurado que su relación es netamente profesional. Eso sí, el actor manifiesta que se encuentra agradecido con ella por apoyarlo en su proceso de rehabilitación.



La sorpresa llegó cuando la defensa de Johnny presentó videos y fotos donde se ve a Heard con el multimillonario James Franco, tratándose de manera cariñosa en el ascensor de la casa de Australia que la pareja compartía durante el rodaje de la saga Piratas del Caribe 5. En otro de los videos, Amber Heard aparece con el magnate de la tecnología Elon Musk. En la grabación también salen en el elevador, pero no son las únicas imágenes donde ella está cariñosamente en su compañía, también hay un paparazzi que los encontró en la calle, juntos y abrazados.

La novela continúa...



Un amor de película...

Depp de 58, años, y Heard de 35, comenzaron a salir en 2012, después de conocerse durante la filmación de ‘Diario de un Seductor’, en 2011, basada en la novela homónima de Hunter S. Thompson.

La pareja de famosos se casó en 2015, pero su matrimonio no duró más de un año.



En mayo de 2016, ella solicitó el divorcio mencionando “diferencias irreconciliables”, porque Depp tenía problemas con el consumo de drogas y lo acusó de haberla golpeado en varias ocasiones.



El mismo año la paz parecía estar cerca, cuando en un comunicado los actores anunciaron el acuerdo de divorcio. “Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional”.



Anunciaron un acuerdo de divorcio en agosto de 2016 y en enero de 2017”.



No obstante, las estrellas de cine siguieron discutiendo públicamente sobre su relación.