Johnny Depp era celoso y controlador, dice la actriz Ellen Barkin, expareja del actor

Johnny Depp era celoso, controlador y se emborrachaba con frecuencia, dijo su exnovia y actriz Ellen Barkin, en un testimonio pregrabado el jueves en el juicio por la demanda por difamación del actor contra su exesposa Amber Heard.



Heard, de 36 años de edad, que en mayo de 2016 solicitó una orden de restricción de acercamiento contra Depp, alegando violencia doméstica antes de pedir el divorcio, escribió un artículo de opinión para el diario The Washington Post en diciembre de 2018 en el que se describió a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico", sin mencionar a su antiguo marido.



El protagonista de "Piratas del Caribe" la demandó por 50 millones de dólares en daños y perjuicios por insinuar que era un abusador.



La actriz, oriunda del estado de Texas y protagonista de "Aquaman" presentó una contrademanda por 100 millones de dólares, alegando que sufrió "violencia física y abuso desenfrenado" por parte de su exmarido.



Durante los cuatro días de su testimonio, Depp negó haber golpeado a Heard y afirmó que era ella quien frecuentemente se mostraba violenta.

"Celoso, controlador y borracho"

Barkin, de 68 años, dijo que tuvo una breve "relación sexual" con el actor en la década de 1990.



Barkin dijo que durante los varios meses que estuvieron juntos, Depp "estaba borracho la mayor parte del tiempo".



"Es un hombre celoso, controlador: '¿Adónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué hiciste anoche?'", agregó.



"Una vez se enojó mucho porque tenía un rasguño en la espalda e insistió en que se debía a que tuve relaciones sexuales con una persona que no era él", dijo.



Barkin contó un incidente durante el rodaje de la película de 1998 "Pánico y locura en Las Vegas" en el que Depp "arrojó una botella de vino al otro lado de la habitación del hotel (...) No sé por qué tiró la botella", aunque indicó que pudo haber tenido una discusión con amigos o con su asistente.

"Poco profesional"

Tracey Jacobs, la exagente de Depp que también ofreció un testimonio grabado, dijo que la reputación del protagonista de "Piratas del Caribe" comenzó a decaer después de 2010 debido a su "comportamiento poco profesional".



Los abogados de Depp alegan que las acusaciones de abuso doméstico de su exesposa dañaron la reputación de su cliente, pero su exagente sostuvo que el actor ya había comenzado a decaer antes de eso.



Jacobs declaró que el "comportamiento poco profesional" de Depp incluía el uso de drogas y alcohol así como "llegar tarde al set de forma constante en prácticamente todas las películas".



"A los equipos de producción no les gusta esperar durante horas y horas y horas a que aparezca la estrella", explicó. "Es una comunidad pequeña e hizo que la gente se mostrara renuente a recurrir a él hacia el final", acotó.



Alegó que Depp estaba en tal "desesperación financiera" en enero de 2016 que acudió a la agencia para pedir 20 millones de dólares. Alegó que ella y sus socios le dijeron que su firma "no era un banco" aunque lo ayudaron a obtener un préstamo a través del Bank of America.

"Extremadamente preocupado"

De su lado, Josh Mandel, ex administrador de Depp, dijo que estaba "extremadamente preocupado" por la situación financiera del actor en 2015.



Hubo conversaciones "constantes" para que redujera sus gastos, pero "eso nunca sucedió", agregó.



"Con el tiempo se hizo evidente que había problemas con el alcohol y las drogas" y "eso se tradujo en un comportamiento más errático", detalló.



En determinado momento, Depp estaba gastando 300.000 dólares mensuales en personal de tiempo completo y otros 100.000 al mes en un médico y enfermeras para asegurar su sobriedad, indicó.



Mandel estimó que Depp ganó alrededor de 600 millones de dólares durante las décadas que lo representó.



Nominado tres veces al Óscar, el actor despidió en 2016 a Mandel, quien presentó una demanda, aunque ambos llegaron a un acuerdo en 2018.



También despidió a Jacobs, quien dijo desconocer los motivos: "realmente no lo sé. Todo lo que sé es que terminó con prácticamente todos los que estaban en su vida".



Los abogados de Depp hicieron subir al estrado a expertos que testificaron que el actor perdió millones debido a las acusaciones de abuso doméstico, incluyendo 22,5 millones de dólares por una sexta entrega de "Piratas".



Depp presentó la denuncia por difamación en Estados Unidos tras perder en noviembre de 2020 un caso en Londres, también por difamación, contra el diario sensacionalista The Sun, que lo llamó "golpeador de esposas".



Heard y Depp se conocieron en 2009 en el set de "The Rum Diary" y se casaron en febrero de 2015. Su divorcio finalizó dos años después.



La jueza Penney Azcarate programó los argumentos finales del caso para el 27 de mayo, después de lo cual deliberará el jurado.