El regreso de Tom Cruise, entre los grandes atractivos del Festival de Cannes 2022

Tom Cruise regresó al Festival de Cannes por primera vez en 30 años para presentar ‘Top Gun: Maverick’, y aunque la industria cinematográfica ha cambiado mucho desde entonces, su poder taquillero se mantiene casi intacto.



El que su nombre se siga manteniendo en el top de las estrellas vigentes, es considerado un caso de longevidad raro en Hollywood, donde los superhéroes han reemplazado progresivamente a los actores como el foco principal de la industria.



La última vez que Cruise estuvo en Cannes fue con el filme ‘Muy lejano’. En ese entonces estaba casado con Nicole Kidman y ambos eran jóvenes promesas del cine.



Ahora vuelve en la piel de un veterano aviador, que tiene que entrenar a un grupo de graduados para una misión muy peligrosa. Los críticos han sido generosos con la película, una secuela que acostumbra a ser un riesgo para los estudios.



“Hago películas para la gran pantalla. Estas no saldrán directamente en las plataformas. Ir al cine es compartir una experiencia, sea cual sea nuestra cultura o lengua. Me gusta ir a verlas en las salas de cine cuando salen. Me pongo una gorra para no ser reconocido”, explicó Cruise, al ser uno de los pocos actores que no han cedido a participar con las plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime.



Según el sitio especializado The Numbers, los 39 filmes que Cruise ha rodado como protagonista han recaudado casi US$ 8.500 millones en todo el mundo. ‘Top Gun: Maverick’ podría recaudar hasta US$ 390 millones solo en Estados Unidos, según estimaciones de Box Office Pro.



Ya tiene previstas otras dos nuevas entregas de la exitosa Misión Imposible, en 2023 y 2024, tal vez seguidas de una producción que podría ser rodada en el espacio.



Cannes se rinde a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, fue ovacionado al hablar, a través de videoconferencia, en la gala inaugural del 75º Festival de cine de Cannes, para pedir apoyo a su país ante la invasión rusa.



En una alocución con varias referencias cinematográficas, el mandatario ucraniano, quien antes ejercía su profesión de actor, mencionó a Charles Chaplin y su filme El Gran Dictador, una sátira contra el nazismo y Adolf Hitler. “Necesitamos a un nuevo Chaplin que demuestre que el cine no está mudo”, dijo Zelenski. Tras el discurso, el público se puso de pie para ovacionarlo por varios minutos.

El Festival de Cannes se celebró por primera vez en 1946, para promocionar la industria cinematográfica francesa y exhibir las cintas de las llamadas ‘naciones libres’.

Por su parte, el presidente del jurado del 75º Festival de Cannes, el actor francés Vincent Lindon, deseó, en voz alta, que el ambiente “sea digno, respetuoso (...) aunque sea sólo como homenaje a los que viven días mucho más complicados que nosotros”, particularmente en Ucrania.



La selección de filmes

Las 21 películas seleccionadas para la Palma de Oro son el reflejo de un equilibrio entre el cine comercial y el cine de autor. Solo cinco directoras compiten por el galardón, un récord de todas maneras para Cannes.

En 2020 se canceló por la pandemia; en 1948 y 1950, el Festival fue anulado por falta de presupuesto y, en 1968, se suspendió cinco días por protestas estudiantiles.

El jurado, que entregará la Palma el próximo 28 de mayo, es mucho más paritario, con cuatro mujeres entre los nueve integrantes.



Como cada año, la selección de Cannes es ecléctica, con filmes comprometidos con la actualidad y otros totalmente de ficción. Estas últimas películas “no hay que incriminarlas, sino nunca hubiéramos tenido títulos como ‘Pulp Fiction’ (Palma de Oro 1995)”, señaló Vincent Lindon, presidente del Jurado.



La gran apuesta

A sus 75 años, Cannes busca rejuvenecerse y conectar con nuevas generaciones de amantes al cine. Para ello este año se adentra en el mundo virtual con el videojuego Fortnite, a través del cual los usuarios se pueden poner en la piel de un periodista, un actor o un director a través de avatars.



En paralelo, el Festival se ha aliado con la red social TikTok, que ha creado un concurso de cortometrajes en el certamen y brindará contenido exclusivo para los usuarios de la plataforma. La idea es acercarse a un público joven, que prefiere utilizar sus teléfonos móviles para filmar y ser filmado.



Solo dos directoras han recibido la Palma de Oro: Jane Campion en 1993 por The Piano y Julia Ducournau, en la última edición del Festival por ‘Titane’.

La cuota colombiana

La Semana de la Crítica es una sección muy aclamada entre directores nuevos, que se ha mantenido firme a la tradición de descubrir talentos emergentes, como Alejandro González Iñárritu, Ken Loach o Wong Kar Wai.



La Jauría, del director Andrés Ramírez Pulido, es la cuota latina en la Semana de la Crítica, en Cannes 2022.



Un Varón, del director bogotano Fabián Hernández, participará en la Quincena de Realizadores.



Este año, Forest Whitaker, ganador del Óscar a Mejor Actor en 2008 por ‘El último rey de Escocia’, fue galardonado con la Palma de Oro de Honor por su trayectoria en la industria cinematográfica mundial.

Películas en concurso en busca de la palma de oro

1. ‘Crimes of the future’, de David Cronenberg. Un filme sobre el transhumanismo y la ablación de órganos, con Léa Seydoux, Kristen Stewart y Viggo Mortensen, como protagonistas.



2. ‘Holy spider’, de Ali Abbasi, ofrece una película de suspenso ambientada en Irán.



3. ‘Triangle of sadness’, de Ruben Ostlund, es una comedia satírica que narra las peripecias de los pasajeros de un crucero de lujo en una isla desierta.



4. ‘Broker’, de Hirokazu Kore-eda, cuenta una nueva historia de familias, rodada en Corea del Sur.



5. ’Decision to leave’, de Park Chan-Woo, sigue el rastro del asesinato de un hombre hallado en la montaña.



6. ’Showing up‘, de Kelly Reichardt, trata sobre una artista, antes de una exposición que cambiará su carrera.



7. ‘Boy from Heaven’ de Tarik Saleh, retrata el Egipto contemporáneo.



8. ‘Tchaikovsky's wife’, de Kirill Serebrennikov, gira en torno a la vida del compositor Piotr Chaikovski.



9. ‘Les Amandiers’ de Valeria Bruni Tedeschi, muestra a una escuela de teatro con el sida como telón de fondo.



10. ‘Tori et Lokita’, de Jean-Pierre et Luc Dardenne, narra la amistad de dos adolescentes africanos exiliados en Bélgica.

Las películas que ilustran el cine de autor se presentan en la competición oficial. La selección 'Una cierta mirada’, se centra en obras originales por su temática y estética.

11. ‘Armageddon Time’, de James Gray, es sobre una escuela dirigida por el padre del expresidente Donald Trump.



12. ‘Nostalgia’, de Mario Martone, adapta una novela del mismo título, ambientada en Nápoles.



13. ‘Stars at noon’ de Claire Denis’ presenta la historia de un romance con el trasfondo de la realidad en Nicaragua.



14. ‘Close’, de Lukas Dhont, aborda la amistad entre dos adolescentes.



15. ‘Frère et soeur’, de Arnaud Desplechin, muestra el duelo de una familia.



16. ‘RMN’, de Cristian Mungiu, cuenta la situación política en Rumanía.



17. ‘Leila's brothers’, de Saeed Roustaee. Se ha filtrado poco sobre su historia.



18. ‘Eo’ , de Jerzy Skolimowski, narra una historia en la que aparece un asno.



19. ‘Pacifiction’, de Albert Serra, es sobre una historia de amor y escritura ambientada en Tahití.



20. ‘Un petit frère’, de Léonor Seraille, trata sobre la situación de una familia de migrantes en París.



21. ‘Le otto Montagne’ de Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, enseña la amistad de dos chicos en la distancia.