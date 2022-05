"Descompleté lo de la casa": Lina Tejeiro reveló el costo de la retirada de sus biopolímeros

La actriz Lina Tejeiro vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al enterarse que tenía problemas con los biopolímeros y que debía someterse a una cirugía para que se los extrajeran de su cuerpo.



Tejeiro contó que le detectaron esta sustancia justamente en tiempos de pandemia y mientras hacia los trámites para comprar su casa.



"Para esa época, cuando estaba buscando la casa, me pasó que me descubrieron los biopolímeros y también estábamos en pandemia y entonces me tenía que bajar de la platica de los biopolímeros. Y era sacar plata de la casa, descompletar lo que tenía para operarme de los biopolímeros", comentó la actriz.



La joven oriunda de Villavicencio reveló también que tuvo que pagar una millonaria cifra para que le realizar la extracción de los biopolímeros.



"Me costó entre 30 y 40 millones de pesos la retirada de los biopolímeros. Gracias a Dios yo tengo los recursos para pagar, pero debería ser gratuita, hay muchas personas que fueron engañadas con esta sustancia", precisó Tejeiro.