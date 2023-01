Jeremy Renner: la lucha del 'Avenger' que tiene en vilo al mundo

La estrella de cine Jeremy Renner, conocido por su papel de Ojo de Halcón en grandes producciones de Marvel, tiene preocupados a los fanáticos de todo el mundo. Pues cuando el año apenas comienza, la noticia de que se encuentra “en estado crítico, pero estable”, tras sufrir un accidente con un quitanieves, sorprende a todos.



Su representante ante los medios anunció la noticia a través de un comunicado oficial, “podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable (...) tras sufrir un accidente mientras despejaba nieve”, dijo el hombre a The Hollywood Reporter y Deadline.

Sobre el suceso, del que no dio mayores detalles, contó que Renner estaba despejando nieve cuando sufrió heridas graves, pero que finalmente recibió atención oportuna. “Está recibiendo excelentes cuidados y su familia está con él”, añadió el representante.



No obstante, uno de los vecinos de Renner dijo a un reconocido medio internacional que, la máquina quitanieves que maniobraba la estrella, llamada ‘Snow Cat’, accidentalmente atropelló una de las piernas del actor de Avengers, lo que provocó que perdiera una enorme cantidad de sangre.



Sin embargo, un médico residente del lugar, logró colocar un torniquete en la extremidad de Renner hasta que llegaron los paramédicos para llevarlo al hospital.



La oficina del Sheriff del condado de Washoe dijo que respondió a un informe de una lesión traumática en el área de Mt. Rose Highway en Reno, Nevada, alrededor de las 09:00 (12:00 de Ecuador) del domingo, donde Renner fue la única persona herida.



Cabe decir que, el actor, quien ha sido nominado a dos Óscar por sus papeles en ‘The Hurt Locker’ (‘Vivir al límite’ o ‘En tierra hostil’), ‘The Town’ (‘Ciudad de ladrones’ o ‘Atracción peligrosa’) y Hansel y Gretel, y que también interpretó el papel de Clint Barton, el superhéroe Ojo de Halcón, en varias películas de Marvel y en una reciente miniserie, es dueño de una propiedad cerca de Mt Rose-Ski Tahoe, una zona cercana a Reno, Nevada, que se ha visto afectada por las fuertes tormentas invernales que azotan a Estados Unidos por estos días.



Antes del accidente, el actor publicó en las redes sociales un artículo sobre las graves condiciones meteorológicas en la zona del lago Tahoe, que limita con California y Nevada, un destino de esquí de fama mundial. Además, tuiteó una foto de un coche sepultado por la nieve, que acompañó con el mensaje, “La nevada del lago Tahoe no es broma”.



El silencio hasta el momento sobre el estado de salud del actor de ascendencia irlandesa, inglesa, alemana, sueca y escocesa, y que fuera de escena es un multinstrumentista —que en ocasiones canta temas para las bandas sonoras de las películas donde aparece—, tiene preocupados tanto a sus seguidores como a sus amigos y colegas, y así lo han demostrado con múltiples publicaciones.



Una de ellas, fue la actriz Tasha Smith, quien posteó en sus redes el pantallazo de la noticia sobre el incidente junto a una petición muy particular. “Necesito a todos mis guerreros de oración. Por favor oren por nuestro hermano. En el nombre de Jesús. Esto nos ha desanimado a todos. Amamos tanto a JR. ¡Oren, Oren, Oren!”, escribió en su Instagram.



A lo que la actriz Alexis Louder, respondió con otro sentido mensaje, “Padre Celestial, ponemos en tus manos a Jeremy Renner. Jesús, está en el hospital, está en las manos de los médicos y enfermeras, cubre sus mentes que tienen tu sabiduría para tratar su condición. Cúralo desde la parte superior de su cabeza hasta las plantas de sus pies... Todavía eres un hacedor de milagros y te pedimos que hagas un milagro”.



Otros datos del actor



-El actor de 51 años, quien actualmente protagoniza la serie de Paramount+ El alcalde de Kingstown, antes de interesarse por el cine, centraba sus pasiones en la criminología y la computación.



-Además de su rol como Ojo de Halcón en el Universo Cinematográfico Marvel, ha protagonizado películas como American Hustle y Misión Imposible - Protocolo Fantasma.



En 2013, apareció en la versión cinematográfica de Hansel y Gretel: Cazadores de Brujas. Y protagonizó la cuarta parte de la famosa franquicia de Bourne, The Bourne Legacy.



Estuvo nominado a los Premios Óscar como Mejor Actor de Reparto, gracias a su actuación en The Town (2011) y a Mejor Actor en The Hurt Locker (Zona de miedo o Vivir al Llímite.



Romances



Jeremy se casó con la modelo canadiense Sonni Pacheco, el 13 de enero de 2014 y duraron un año. Se le relacionó sentimentalmente con Jessica Simpson y Christina Aguilera, e incluso, con la modelo y presentadora colombiana Jéssica Cediel, quien lo conoció tras una entrevista para Univisión en el año 2014, y con quien se le vio en otra oportunidad.