¿Indirecta para Piqué? Shakira y Bizarrap unieron su talento en una nueva canción

Este miércoles, 11 de enero, saldrá a la luz la nueva canción de Shakira y Bizarrap. Una colaboración que desde hace mucho era esperada por los fanáticos de ambos artistas y que pronto se hará realidad.



Aunque los rumores de esta colaboración, empezaron a surgir el año pasado, tras la ruptura de la colombiana con el exfutbolista, fue hasta este martes, cuando oficialmente se confirmó la noticia a través de sus redes sociales.



Así las cosas, la canción llevaría por nombre 'Sesión #53', que es como Bizarrap acostumbra a bautizar sus creaciones. Además, la letra de esta nuevo sencillo, sería una descarga de pensamientos y emociones de Shakira hacia la infidelidad de Piqué.



"Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-PIQUE”, dicen en una parte de la canción.



Cabe mencionar, que el pasado fin de semana, ambos artistas generaron expectativa con esta canción, ya que en Buenos Aires, Argentina, lugar de nacimiento de Bizarrap y en Miami, futura ciudad donde vivirá la colombiana, varios aviones se pasearon por estas metrópolis con un mensaje que decía: "Una loba como yo, no está pa tipos como tú".



Desde este anuncio, Shakira se mantiene en el puesto no.1 de todas las tendencias a nivel mundial y la publicación donde confirman este 'featuring' ya supera los 5 millones de likes, en menos de 12 horas.



De esta manera, Shakira se convierte en la primera artista no urbana con la que colaborará 'Biza' y repite su fórmula, tras el indudable éxito de 'Te Felicito' y 'Monotonía'.