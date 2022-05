¡Imperdible! Los Rolling Stones lanzan 'Live At The El Mocambo', sus shows nunca antes vistos

Un evento legendario en los 60 años de historia de los Rolling Stones se lanzó por primera vez el pasado viernes 13 de mayo, a través de Universal Music.



Se trata de 'Live At The El Mocambo', álbum que marca la primera aparición oficial de los dos famosos conciertos secretos del grupo en el club de Toronto, que sumaron una capacidad de 300 personas, en marzo de 1977.



El álbum ya está disponible en diferentes formato: CD doble, vinilo negro de 4 LP, vinilo de neón de 4 LP y digitalmente.



Además, el disco presenta el set completo del show del 5 de marzo, y tres temas extra del concierto del 4 de marzo, con una mezcla a cargo de Bob Clearmountain.



Cuando los Rolling Stones subieron al escenario de "El Mo", como se conoce popularmente, el punk y la música disco empezaron a maracar terreno, aparentemente listos para despedir a una banda que ya había estado en la cima durante 15 años. Sin embargo, durante dos noches, en un espacio íntimo en una de sus ciudades favoritas, hicieron que ese pronóstico pareciera poco probable.



Los conciertos se hicieron realidad después de que El Mocambo fuera identificado como el hogar potencial para un show secreto. Desde ese momento, se organizó un concurso de radio en el que el premio eran entradas para ver a los héroes del rock canadiense April Wine, apoyados por una banda desconocida llamada The Cockroaches. Adivinen quiénes resultaron ser...



Aunque April Wine era el acto de apertura, los Stones produjeron dos noches de música de la que todavía hablan en Toronto y en la leyenda de los Rolling Stones, hasta este día.



Fue una lista de canciones para todas las temporadas, desde 'Mannish Boy' de Muddy Waters y 'Crackin' Up' de Bo Diddley hasta temas básicos como 'Let's Spend The Night Together', 'It's Only Rock 'N' Roll' y 'Tumbling Dice', y de vuelta al blues con 'Worried Life Blues' de Big Maceo y 'Little Red Rooster' de Willie Dixon.



Hubo el debut en vivo de 'Worried About You', que no se escuchó en estudio hasta Tattoo You de 1981, y demás momentos destacados de 'Honky Tonk Women' a 'Hot Stuff'.



Cuarenta y cinco años después, este es un viaje de regreso a la intensidad del Crawdaddy Club en los primeros días de los Rolling Stones, revisitado por una de las mejores bandas de rock 'n' roll del mundo.



The Rolling Stones - 'Live At The El Mocambo'

1. Honky Tonk Women

2. All Down The Line

3. Hand Of Fate

4. Route 66

5. Fool To Cry

6. Crazy Mama

7. Mannish Boy

8. Crackin’ Up

9. Dance Little Sister

10. Around And Around

11. Tumbling Dice

12. Hot Stuff

13. Star Star

14. Let’s Spend The Night Together

15. Worried Life Blues

16. Little Red Rooster

17. It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)

18. Rip This Joint

19. Brown Sugar

20. Jumpin’ Jack Flash

21. Melody

22. Luxury

23. Worried About You