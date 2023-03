Hugh Grant se mostró arrogante en los Óscar, en una entrevista con Ashley Graham

Una velada llena emoción y sorpresas se vivió el domingo en la noche de los Premios Oscar 2023, que se inundó de artistas, directores y productores, que vivían su mejor momento.



Por su parte, Hugh Grant, protagonista de Nothing Hill presentó junto a Andie MacDowell el Oscar al Mejor Diseño de Producción, que fue otorgado para 'Sin novedad en el frente'. Así, se produjo un emotivo reencuentro sobre el escenario entre ambos, quienes protagonizaron en 1994 'Cuatro bodas y un funera'l.



Sin embargo, Grant, en medio de una charla con la modelo Ashley Graham, para ABC, terminó aguándose la fiesta por lo que muchos usuarios de redes sociales catalogaron como "arrogancia", al responderle de manera cortante y sin muchas ganas de hablar.



Le puede interesar: Óscar 2023: los ganadores de las principales categorías de la Academia de Hollywood



“¿Qué es lo que más te gusta de los Oscar?”, le consultó la locutora. “Es fascinante, toda la humanidad está acá”, respondió Grant, en lo que será su respuesta más larga de la conversación.



Posteriormente, Graham, que no perdió la sonrisa pese a la actitud de su entrevistado, le preguntó si tiene algún favorito entre los nominados al galardón: “Nadie en particular”, expresó seco el británico.



La modelo no se dio por vencida y trató de continuar la conversación con Grant y se fuecon una clásica pregunta de la alfombra de las galas: el atuendo y la firma, pero tampoco contó con suerte. El actor británico continuó con el mismo tono y solo respondió “mi traje” y, en cuanto a su creador, advirtió: “No sé, mi sastre”.



Acto seguido, Graham apuntó hacia una de las últimas apariciones del actor en la pantalla grande: “¿Cómo fue el rodaje de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion?”, aludiendo a la película que estaba nominada a Mejor Guion Adaptado. “Bueno, apenas aparezco, son solo alrededor de tres segundos”, sentenció el intérprete. “¿Pero lo pasaste bien?”, insistió la modelo. “Casi”, siguió el entrevistado.



Las reacciones de usuarios de redes sociales no se hicieron esperar. . “Santa paciencia la de Ashley Graham al guardar la compostura ante la arrogancia y la falta de participación de Hugh Grant”, señaló una. “Es un comportamiento innecesario y cruel”, aseveró otro.