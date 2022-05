Hoy es el Día de Star Wars: planes para celebrarlo

Este miércoles se celebra a nivel mundial el afamado Día de Star Wars en conmemoración a la saga cinematográfica, creada por George Lucas. Una fecha donde fanáticos del filme aprovechan para realizar diversas actividades en honor a la historia que nació hace ya 45 años.



El singular festejo tuvo su origen el 4 de mayo de 1979, día en que Margaret Tatcher fue nombrada primera ministra británica, y recibió una nota de felicitación de sus compañeros de partido, la cual fue publicada por el periódico London Evening News.



En esta se podía leer: “may de 4th be with you, Maggie”, que en español traduce “Que la fuerza te acompañe Maggie”, utilizando así el ‘4th’ como un acrónimo de fuerza, ‘force’ en inglés. Y sin pensarlo siquiera, el mensaje tuvo otro significado para los cinéfilos.



“Así es como vamos a ganar. No se trata de luchar contra lo que odiamos, sino de salvar lo que amamos”, Rose Tic.

Fue la primera generación de fanáticos de Star Wars quien convirtió un día normal en uno de los de mayor relevancia mundial. La idea fue bien acogida por la compañía Lucas Film, dueña de los derechos de la obra de culto, que ha promovido eventos como convenciones, estrenos y publicaciones para el día.



Aquí, frases inspiradoras de este universo en el que la Alianza Rebelde se enfrenta contra el Imperio —recopiladas por Babbel—, y agenda para celebrar este día.



Como diría Yoda, Gran Maestro de la Orden Jedi en los últimos días de la República Galáctica, “que la fuerza con ustedes esté”.

"No. No lo intentes. Hazlo, o no lo hagas, pero no lo intentes", Maestro Yoda.

Concierto intergaláctico

El 5 de mayo, a las 7:00 p.m., la sala Beethoven de Bellas Artes se transforma en una galaxia muy lejana y en el punto de convergencia de súper poderes con la Banda Departamental del Valle del Cauca, en el concierto Música de Superhéroes y Seres Fantásticos. Se interpretarán las bandas sonoras de importantes producciones audiovisuales de ciencia ficción: A Space Odyssey, Wonder Woman, Avengers, Terminator, The Lord of the Rings, Star Wars y Starstruck.

"A veces debemos dejar ir nuestro orgullo y hacer lo que se nos pide", Anakin.

Performance y serie

Disney+ lanzó una experiencia inmersiva, que consiste en la tematización de su página con obras de arte diseñadas por fans de Star Wars y artistas de todo el mundo. La intervención artística va de hoy al 9 de mayo, y las ilustraciones de cada película y serie se van actualizando para mostrar obras de arte únicas.



Otra de las sorpresas es que Disney+ da inicio a uno de los estrenos más esperados. El 27 de mayo aterriza en la plataforma Obi- Wan Kenobi, nueva serie original de Lucasfilm creada exclusivamente para esta.



Protagonizada por Ewan McGregor como el icónico maestro Jedi, la historia transcurre diez años después de los eventos ocurridos en Star Wars: La venganza de los Sith, donde Obi-Wan Kenobi enfrenta su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, convertido al lado oscuro y conocido como el malvado Lord Sith Darth Vader.

Temporada de Ciencia Ficción

El Centro Cultural Colombo Americano, Comfandi, el Instituto Departamental de Bellas Artes, la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro Cultural Colombo Japonés, con la participación de la comunidad de Star Wars Cali, celebra desde hoy, la temporada de Ciencia Ficción.



Hoy a las 7:00 p.m. el Centro Cultural Colombo Americano, sede norte, será el lanzamiento de la tercera edición de la revista ÍO, que contiene piezas literarias de ficción especulativa (fantasía, terror y ciencia ficción) de corto formato, escritas por autores colombianos y latinoamericanos con alto componente gráfico. El lanzamiento brindará una charla con el productor ejecutivo y material audiovisual de algunos autores e ilustradores.



Durante todo el mes habrá concierto temático, exposiciones, encuentro de fanáticos de Star Wars y ciencia ficción, conversatorios, encuentros literarios, cine, talleres creativos, concurso de cosplay, entre otros. La programación será para público de todas las edades y con entrada libre, en el Auditorio Earle Sherman, la Galería Humberto Hernández y el Idealab Maker Space del Colombo Americano (sede norte); sala Beethoven del Instituto Departamental de Bellas Artes; la Comicteca, biblioteca y auditorio del Centro Cultural Comfandi.

A nivel nacional

‘ Star Wars: The Bad Batch’ es la serie original animada de Lucasfilm exclusiva para Disney+ que hará su debut hoy con un estreno especial de 70 minutos. Y a partir del viernes 7 de mayo se emitirá un nuevo episodio cada viernes.



Dicha producción sigue a los clones experimentales de élite de El Lote Malo (que aparecieron por primera vez en ‘Star Wars: la guerra de los clones’), mientras se abren camino en una galaxia que está cambiando muy rápido, inmediatamente después de dicho conflicto. Los integrantes de El Gran Lote —banda especial de clones con variaciones genéticas respecto de sus hermanos de la Armada de los Clones—, cada uno con una habilidad única y excepcional que los convierte en soldados muy eficientes que forman un escuadrón.



Se pueden encontrar más novedades de la serie en la cuenta oficial de Star Wars Latinoamérica en Instagram y redes sociales de Disney+ Latinoamérica.