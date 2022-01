Horóscopo 2022: las predicciones de los astros para el año que comienza

Dejamos el barco del 2021, un año donde empezamos a aceptar que estamos en la era del cambio, y donde nos preocupamos por tener más conciencia social. Fue un periodo caracterizado por la energía acuario, por eso su rebeldía y ganas de avanzar como sociedad fueron el impulso que necesitábamos para comprender que el mundo necesita direccionarse.



¿Cómo estarán los astros este 2022? El 2022 todavía trae temas que debemos trabajar debido a que Saturno, el planeta de las reglas y estructuras, se mantendrá en acuario, donde también estuvo todo el 2021.



El toque nuevo de este año es Júpiter en piscis, donde también se encuentra Neptuno. Esto traerá una energía que calmará las asperezas de los últimos dos años y nos dará un poco de descanso y esperanza.

Los eclipses estarán centrados en tauro y en escorpio, donde se verán de cara con Urano en tauro, y esta será una gran oportunidad para construir nuevas bases, nuevos acuerdos, nuevos contratos. Llega el fin de largos periodos de alianza, se ‘eclipsan’ etapas en la vida, y se abren nuevas.

¿Qué podemos esperar a nivel social? Debemos actuar como colectivo, si queremos empezar a ver cambios en nuestra sociedad; la división de pensamiento solo hará que las cosas se dispersen aún más; solo la unión colectiva hará la diferencia. La energía piscis que tendremos este año nos brinda la empatía que necesitamos para concientizarnos de que debemos cuidarnos los unos a los otros. En temas de movilidad, habrá mucha más libertad y apertura, pero no habrá plena normalidad hasta mediados del 2023.



Económicamente, los eclipses junto a Urano en tauro traen grandes cambios en cuanto al manejo de monedas digitales y el uso del dinero físico. Hay que entrar a esta era con finanzas saneadas, deudas manejables o cero deudas. La libertad financiera será clave para sentirse a salvo.



Este es un año para dejar fluir las energías positivas que llegan a tu vida y concentrarte en dejar las experiencias negativas en el pasado.

Aries

Bienestar: Este año gozarás de buena salud, a diferencia de quebrantos que pudieron haber ocurrido en el ciclo anterior, pero será importante que aproveches este momento para enfocar tu mente hacia el despertar de tu conciencia. La salud empieza por sanar la mente, las emociones, ¡y las relaciones!



Metas: Al comienzo de año no entenderás muchas cosas en cuanto a tu carrera, hay giros, pero no te afanes, aprende a ser más visionario. No seas impulsivo con el dinero, piensa antes de gastar.



Relaciones: para que todo fluya, deberás aprender a trabajar en equipo. Deja el yo-yo-yo.

Tauro

Bienestar: Procura este año expresar más tus emociones, no guardes lo que sientes, exprésate libremente. Callarte para que otros no te dejen o no se incomoden también retrasa la evolución de ellos. ¡Habla fuerte!



Metas: Para obtener eso que tanto deseas, primero deberás cambiar de estrategia, recuerda que no obtendrás resultados distintos si sigues haciendo lo mismo, sal de su zona de confort. Haz esa llamada, crea en su idea, atrévete.



Relaciones: Antes de estar bien con alguien, primero debes de estar bien contigo mismo. Este año la principal relación es intrapersonal.

Géminis

Bienestar: Aprender a manejar tu mente y emociones será necesario para tener un 2022 pleno. Este año es ideal para que empieces terapia o te acerques más a tus creencias espirituales o religiosas.



Metas: Este es el año para actuar en grande y materializar lo que deseas. No es año de apuestas tímidas, cambia de país, de ciudad, de trabajo, pero en grande. Favorable para todo lo ambicioso.



Relaciones: El 2021 fue un reflejo de la importancia de estar claro en cuanto a lo que deseas de otras personas, sigue firme en lo que quieres. La clave: autoconfianza.

Cáncer

Bienestar: Aprende a soltar los apegos que limitan tu crecimiento personal, haz las paces con el pasado, deja ir lo que ya no te funciona y trabaja más en tu autonomía.



Metas: Ábrete a experiencias de vida que expandan tu mente y alma: viaja, comienza nuevos estudios, indaga en sus creencias. Trámites y temas legales tienen un gran avance, inicia una nueva actividad que siempre deseaste.



Relaciones: La base más importante en relaciones es el trabajo en equipo y el compromiso que hay de por medio. Este año sacarás de tu vida a algunas personas.

Leo

Bienestar: Aprovecha el 2022 para estar más en contacto con tus emociones más íntimas, ve a terapia y suéltalo todo.



Metas: Te acercas más a lo que de verdad deseas hacer en tu vida, solo debes soltar y confiar en el proceso. Di “Sí” a los cambios de vida, deja el miedo atrás. Te llegarán ingresos de personas y campos que no esperabas.



Relaciones: Trabajar las habilidades de comunicación y abrir tu mente para escuchar al otro es muy importante para que fluyas en pareja. Si estás soltero, sal de tu zona de confort, sal del encierro, y conoce personas diferentes.

Virgo

Bienestar: Recuerda cuidar de tu cuerpo y mente, hazte chequeos médicos. No olvides que tu cuerpo habla lo que su corazón no dice, cuida de tus emociones, descansa, trata bonito a las personas que te rodean y no permitas que te traten de otra manera.



Metas: Puedes hacer lo que desees y el 2022 te trae la oportunidad de expandir tu mente, viajes, pues nuevos aprendizajes estarán en camino. Di sí a las nuevas oportunidades.



Relaciones: El año del amor. Excelente momento para dar grandes pasos en relaciones y abrirse a nuevos compromisos.

Libra

Bienestar: Este año empezarás a tener más hábitos y rutinas saludables, concéntrate en el bienestar de tu cuerpo y espíritu. Por otra parte, llegarán buenos avances en temas laborales pero, de nuevo, la clave es la disciplina.



Metas: Si quieres ver cambios, deberás tomar las riendas de lo que deseas, haz una lista de tus propósitos y revísalos constantemente para cumplir todas las metas de este nuevo año. Vendrán cambios en compromisos compartidos con socios, pareja o entidad bancaria, es decir que ahora no dependes solo de ti.



Relaciones: Ábrete a dar y recibir amor, enciende las llamas de la aventura en tu vida, experimenta cosas nuevas, es bueno darse la oportunidad de conocer buenas personas, ten más iniciativa en las relaciones interpersonales. Es momento de perdonar a los seres cercanos que en algún momento te hirieron, y entender que no toda relación es para siempre.

Escorpión

Bienestar: Dejarás atrás creencias limitantes y asuntos del pasado que no te permiten ser tu mejor versión. Aprovecha este año para buscar la paz interior, agradecer por lo que se va y no permitas que otras personas influyan de manera negativa en tu vida.



Metas: Este año tendrás la oportunidad de liderar proyectos y conectar con lo que te apasiona, prepárate para recibir ofertas de gente que ni sospechas que se ha estado fijando en ti. Si está en tus planes, es buen año para tener hijos o nuevas responsabilidades.



Relaciones: Ábrete a mostrar más de ti en tus relaciones, suelta las barreras que no te permiten dar y recibir amor, habla lo que te molesta y comparte más tus emociones. Sentir pena de demostrar las emociones es una de las barreras que no te permiten avanzar. ¡Punto final al pesimismo y la negatividad!

Sagitario

Bienestar: La alimentación será fundamental este año, ten en cuenta nuevas formas de cuidar tu cuerpo, pues has estado descuidando la alimentación y las horas de sueño. Habrá cambios en tu rutina diaria, en horarios y cargas laborales, recíbelos con calma, los cambios son positivos aunque al principio puedan parecer aterradores. Todo saldrá bien.



Metas: Si deseas hacer cambios en el hogar, mudarte o adquirir una propiedad importante, este es el año para hacerlo, analiza bien los nuevos lugares donde quieres vivir.



Relaciones: Tu foco de atención estará centrado en tu círculo más cercano, estar en paz con los seres queridos te permite relacionarte de mejor manera con el círculo exterior. Tus conocidos te presentarán personas que podrían convertirse en grandes amores. No están lejos, están cerca. Abre los ojos.

Capricornio

Bienestar: Será un año bastante vanidoso, estarás más enfocado en cuidar tu cuerpo, tu alimentación, tu look, tu estilo. Recuerda que debes trabajar también en tu autoestima y amor propio, tanto de manera interna como de manera externa. Regálate ese tiempo para parar, descansar y amarte más.



Metas: Es un año para abrir tu mente a nuevas formas de pensar, conocer nuevas personas y permitirte aprender de ellas. Reconectarás con hobbies y liderarás proyectos importantes.



Relaciones: Este año vas a querer demostrar tu amor a las personas que amas, pero recuerda que más allá de dar cosas materiales te hace falta ir, ver, abrazar, llamar, visitar, estar. Quienes estén solteros tienen el reto de aprender a estar felices y tranquilos consigo mismos.

Acuario

Bienestar: Sígueles la corriente a los cambios que lleguen a tu vida, tu personalidad estará en constante evolución, suelta lo viejo y dile sí a todo lo nuevo. Este año las energías positivas vibran en el cambio.



Metas: Temas de mudanzas y cambios en el hogar serán un gran foco de atención, concéntrate en tus planes personales sin desesperar. Tendrás un incremento en los ingresos, utilízalo de forma inteligente, busca invertir en negocios de amigos o nuevos emprendimientos.



Relaciones: No trates de cambiar a las personas, cambia tú y el resto irá encajando. Revisa los puntos en los que has estado fallando y busca la mejor manera de solucionarlos. Los cambios internos se verán reflejados en una mejor (y no tóxica) selección amorosa.

Piscis

Bienestar: Es un año para darle una gran importancia a tus emociones, pues hay traumas reprimidos y será necesario que los expreses en terapia o con amigos. Es el año de soltar heridas viejas. Ideal para empezar alguna terapia de tu gusto, ya sea tradicional o alternativa, tú decides.



Metas: Este año vas a tener el valor de demostrarle al mundo lo que tienes por decir. Para atraer el dinero usa la voz, no dejes que nada ni nadie silencie tus buenas ideas.



Relaciones: Es importante que aprendas a tener conversaciones que a veces pueden ser incómodas, pero que ayudarán a mantener relaciones más sanas. Antes huías a la primera, pero este año te quedas y das la pelea, negocias, llegas a acuerdos, dejas el radicalismo.