Hijo menor del cantante Javier Vásquez murió en México

Edwin Vásquez, cantante e hijo menor del exvocalista del Grupo Niche Javier Vásquez, murió en México.



La noticia la confirmó este domingo el propio padre del joven a través de sus redes sociales.



"Hoy ha sido arrancado un pedacito de mi corazón por tu pronta partida. Tu energía, tu alegría y tus proyectos musicales se han silenciado aquí en la tierra", escribió el artista salsero en sus redes sociales.



Y añadió a renglón seguido: "en medio de la tristeza y llanto que embarga a la familia, te damos las gracias por todos los momentos que vivimos contigo hijo amado. ¡Que Dios te tenga en su santa gloria!".

Lea también: "Jamás pensé que me pasaría": deportista 'Be' relata su lucha contra covid-19 en una clínica de Cali



Sobre las causas del deceso del joven no se conocen muchos detalles. Cristhian Tovar, manager de Edwin, le dijo a Q'hubo Cali que el fallecimiento se habría producido tras haber sufrido un accidente de tránsito.



Vásquez se encontraría de gira en México promocionando su más reciente trabajo musical.

Se trata del segundo hijo del exvocalista del Grupo Niche que fallece este año. En febrero pasado, Andrés Fernando Vásquez Salazar fue hallado sin vida en una vivienda de Neiva, Huila.

Seguidores, amigos y otros artistas le expresaron a Javier Vásquez su mensaje de condolencia y apoyo. Así mismo, la secretaría de Cultura de Cali le envió al salsero y su familia y allegados un abrazo solidario.

Lamentamos la partida del artista Edwin Vásquez, hijo del cantante @JaviierVasquez.

Abrazo solidario a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/NR9Cllslfy — Secretaría de Cultura de Cali (@CaliCultura) July 25, 2021

Luto en nuestra familia músical. Descansa en paz Edwin Vásquez, que Dios le dé paz y fortaleza a @JaviierVasquez y toda la familia. pic.twitter.com/ArqVPOLs9V — Kike Luna (@Kike_Luna) July 25, 2021