Heavy metal en lengua castellana: todo listo para la presentación de WarCry en Cali

La cultura del rock tiene por naturaleza su origen en Estados Unidos, y el Heavy Metal en Inglaterra, pero aun siendo manifestaciones musicales anglosajonas, su impacto ha sido global y, en más de medio siglo de historia, sus descargas eléctricas se han repetido en los principales idiomas del mundo, entre ellos, el español.



Debido a esto, la escena metalera de Hispanoamérica es una de las más fuertes del mundo, después de la inglesa y norteamericana, puesto que gran parte de esos 490 millones de hispano parlantes sienten devoción por las leyendas del heavy metal en su propio idioma. En particular, España tiene grandes exponentes, bandas como Barón Rojo, Obús, Ángeles del Infierno, Panzer, Extremoduro, en los años 80, así como Saratoga, Mago de Oz y Avalanch en los años 90. Por otro lado, y no menos importantes, en Latinoamérica, existen precedentes aún vigentes como Rata Blanca y Kraken, entre otros.



En ese furor metalero de finales de los 90, surgió WarCry, una banda procedente de Asturias, en el norte de España, y formada por Víctor García y Alberto Ardines, cuando salieron de Avalanch.



Desde 1997, cuando se conoció su primer demo, hasta el 2022 que publicaron su álbum más reciente ‘Daimon’, WarCry se fue convirtiendo en un referente de primer nivel en el metal hecho en español, principalmente debido a la contundencia de su sonido, con riffs acelerados y melódicos, así como a las líricas épicas, fantásticas, y también vivenciales y poéticas, la mayoría de ellas escritas por Víctor García, cuya voz es inconfundible para todos sus fans.



En su ‘Daimon Tour’, la banda española pasará por Colombia, realizando su primer concierto esta noche en el Teatro Jorge Isaacs de Cali. Después llegará a las ciudades de Pasto, Medellín y Bogotá. Antes de su presentación, desde un pueblo en las cercanías de Oviedo, capital del Principado de Asturias, el cantante de WarCry habla de cómo es hacer heavy metal en lengua castellana.

'Daimon' (2022). Foto: Especial para El País

¿Por qué llamaron a su décimo álbum ‘Daimon’?



Es una palabra que viene del griego, y que utilizaban para referirse a la voz interior, esa vocecilla que nos indica que debemos hacer esto y no lo otro. Pero con la llegada del cristianismo, esa voz se dividió de nosotros, y la representaron como una dualidad, de ahí la imagen de la persona que tiene un ángel en un hombro y un demonio en el otro.

Como este disco es muy personal, nació de unas situaciones muy íntimas, nos pareció apropiado ese nombre para denotar la interioridad, lo que no es visible.



La conmovedora balada ‘Desde el dolor’, ¿es una de esas canciones íntimas?



Este 20 de marzo, hace 8 años que murió mi madre, y en esta canción completamente personal traté de expresar un poco lo que sentí ese día. Es la descripción de un sentimiento del que pocas veces hablamos.



¿Cómo encuentra en la actualidad el heavy metal en español?



En los últimos festivales que he asistido me encuentro con muchas bandas españolas que hacen metal, y a la mayoría nos las conozco, porque son de las nuevas generaciones que continúan el legado. Todas son de una gran diversidad de propuestas y con muchos seguidores, me parece que el metal que se hace hoy muestra mejor calidad de sonido, porque los medios para hacerlo han mejorado.



¿Qué referente tiene de Latinoamérica?



Debo ser sincero y decir que muy pocos, aun siendo intérprete de metal en castellano, mis grandes influencias son inglesas, y es algo que me pasa igual con las bandas españolas. Los escucho para conocerlos y valorarlos, pero si quiero oír a mis favoritos, sin discusión me voy a los Manowar, Helloween, Iron Maiden. Aunque Colombia tiene un referente muy importante, Kraken.



¿Considera que hay una brecha entre el metal hecho en inglés y el español?



Lo importante, más allá del alcance, es que en nuestro idioma llegamos a una mayor comprensión de lo que escuchamos, la experiencia es más profunda, el reto es que esos millones de hispanohablantes se emocionen con nuestra música.