¿Hay una tercera en discordia entre Megan Fox y su pareja?

La actriz Megan Fox borró, esta semana, todas las imágenes que tenía de su novio en la redes sociales, dejó un curioso comentario antes de abandonar Instagram y ardió Troya entre sus seguidores, que comenzaron a especular sobre los motivos.



Cabe aclarar que la pareja de la actriz y modelo, el músicoMachine Gun Kelly, conserva las fotos con ella.



Los fanáticos de ambas estrellas han dado toda clase de teorías, la más firme es que se suscitó una fuerte discusión entre ambos y que podría haber un tercero o tercera que haya motivado tal situación.



Según US Weekly, el fin de semana pasado, en vísperas del Super Bowl, la pareja tuvo una fuerte pelea en Arizona, la cual pasó a mayores al provocar la cancelación de los eventos a los que asistirían juntos.



Para la misma publicación, una fuente cercana a la pareja, afirmó que ella fue quien canceló los planes y viajó el sábado en la noche, mientras el músico se quedó en el estado para presentarse en The Party de Sports Illustrated, en donde, quienes lo vieron, lo describieron como "apagado y distraído".



Instantes previos a desactivar su cuenta, un seguidor le escribió a la intérprete de Transformers: "probablemente estuvo con Sophie”, a lo que ella respondió “Tal vez me encontré con Sophie”, junto a un emoji de fuego.



¿Pero quién es Sophie Lloyd? La supuesta tercera tiene 26 años y hace poco se unió l grupo de músicos que acompañan al rapero en cada show. Es una talentosa guitarrista británica que empezó su carrera artística a los 10 años y en 2018 se graduó del Instituto BIMM.



Se sabe que es muy amiga del ex de Megan y que él la anunció en 2022 como "un nuevo amigo que se integrará a la banda". Después Sophie anunció su debut junto al cantante en Mainstream Sellout Tour, y luego se le vio siempre acompañándolo en su gira.



Aunque, al parecer Sophie tiene novio, un baterista, no deja de recibir comentarios desobligantes en sus redes sociales, por cuenta de las especulaciones: "te eligiría a ti antes que a Megan Fox", fue una de las frases provenientes de una mujer.