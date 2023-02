Goyo revela detalles de su nueva canción con Hendrix B

Los números son tan grandes que no alcanzan las manos para reclamar justicia. Y la herida, tan honda, que a las palabras le faltan fuerza para lograr reflejar el dolor que habita en una mujer vulnerada. Por eso el talento Pacífico de Hendrix B y Goyo, se unieron en una nueva canción que eleva la voz para decir: “NO MÁS violencia contra las mujeres”.



El nuevo tema, titulado ‘Bonitas’, entona un clamor, una plegaria a ritmo de gospel, rap y pop, y que tiene la rítmica potente del Pacífico a través de la marimba, para enviar un mensaje rotundamente poderoso, que a las mujeres no se les apague más la voz.



“El tema conecta mucho con nuestro rol como mujeres o como personas que se identifican como tal. Una canción perfecta y oportuna para arrancar este año, a propósito de todas esas noticias trágicas que hemos escuchado en los últimos meses, donde hemos perdido a tantas mujeres valiosas por situaciones violentas”, dijo Goyo, en entrevista con El País.



¿Qué la inspiró en esta canción? ¿Hubo algo que la hiciera hablar particularmente del empoderamiento femenino?

‘Bonitas’ llegó por iniciativa del equipo de Hendrix B y su productor Christian Salgado. De hecho, fue muy conmovedor trabajar con ellos, porque han dedicado una canción hacia la mujer, pero no de esas habituales, románticas, sino de esas que están hablando de una realidad, de algo fuerte, algo real. Me parece que, en medio de tantas canciones que uno puede tener para la rumba o el orgullo afrocolombiano, también es importante no olvidarnos de que tenemos un papel muy importante dentro de la sociedad, y es alzar la voz por los que no tienen voz.



¿Fue esta una oportunidad para poder exaltar el rol de la mujer?

Sí, cuando me mandaron el demo, fue muy fácil para mí identificar el objetivo de la canción. Una vez dije que sí, trabajar con Hendrix, uno de esos artistas de las nuevas generaciones del Pacífico, con un gran sonido y con mucho por decir, fue maravilloso.

Me parece muy bonito encontrarme con artistas como él en el camino, pienso que ellos hacen parte también de lo que soy como artista del Pacífico, y que esta era la oportunidad de hablar sobre algo que ocurre todos los días, y sobre el dolor que provoca.



“Mujeres, nunca dejemos de levantar la voz frente a esos que nos quieren callar o nos ven como objetos. Juntas somos cada vez más fuertes”. Goyo, artista

¿Cómo fue ese encuentro musical con Hendrix B a la hora de desarrollar la historia de la canción?

A Hendrix lo conocí porque fue a uno de nuestros shows. Alguien en común nos presentó y la química, de inmediato, fue muy chévere. Él es un artista muy sincero, una persona que lo que quiere decir lo dice desde el corazón. Hay mucha magia cuando uno encuentra un artista que no solamente está queriendo una canción para hacer números, sino que está queriendo una canción para llevar un mensaje.

Esta es una canción con muy buenos arreglos y tiene un concepto visual que poco a poco vemos en los videoclips actuales.

Aquí pude actuar, y también ponerme en los zapatos de las víctimas.



De la música a la actuación

¿Cómo fue incursionar en la actuación, más aún sabiendo que era para una canción propia, junto a Marlon Moreno, un actor que también tiene raíces de la región pacífica?

Fue muy chistoso, al inicio estaba muy tímida, pero con ganas de aprender y me lo tomé muy en serio, es algo que quiero seguir explorando.

Marlon, por su parte, siempre sorprendiendo con su experiencia y con su maravillosa actitud, representó un conductor de taxi. Ese ‘background’ que nosotros tenemos de lo que él representa en Colombia en la actuación, hizo también que todo sumara en esta canción.



¿Qué mensaje envía a aquellas mujeres que sufren todo tipo de violencia?

Como mujer he podido vivir muchos procesos, y ver procesos cercanos, así que considero muy importante tener una red de apoyo, que no nos dé miedo contar nuestra realidad a alguien cercano. A veces hay señales que dicen mucho del momento por el que está pasando una persona, y debemos estar atentos a poder ayudar. Mi mensaje es a cuidarnos entre todos y todas, a ver la realidad, pero no desde lejos, y a ponernos en los zapatos de las víctimas. Que la gente pueda entender que así como ayer fue Yuliana Samboní, o Valentina Tres Palacios, también podemos ser nosotras, y eso debe parar.

El video fue realizado entre Cali y Miami y contó con la actuación del reconocido actor Marlon Moreno, la premiada deportista Caleña Cheli y la participación activa de la Fundación Casa Houston y OpenSociety.

Hablando de esas mujeres que se vuelven historia de vida y marcaron nuestro país, ¿cuáles son esas colombianas que la inspiran como artista y como mujer?

Hay tantas mujeres para admirar en Colombia. Yo soy apasionada de las historias de ellas y cada una nos ha dado una voz de aliento. Desde María Isabel Urrutia con sus medallas de oro hasta Francia Márquez en el caso de las mujeres afrodescendientes. Todas, pese a las dificultades y la falta de oportunidades, nos demuestran que sí se puede cambiar la historia. Y aquellas que ya no están, como Yuliana Samboní, nos han hecho entender el riesgo que corremos, y en especial la niñez.

Así que tenemos una incansable lucha que librar por protegerlos y protegernos.