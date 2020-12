George Clooney habla sobre su nueva colaboración con Netflix

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El filme ‘Cielo de Medianoche’ es la más reciente apuesta fílmica de Netflix, bajo la dirección del actor George Clooney, quien además es uno de sus protagonistas. Esta película espacial trae una serie de reflexiones acerca de la realidad del mundo actual.

¿Qué quería agregar al género cinematográfico de películas espaciales con este film?



Cuando empezamos a hablar sobre la película, queríamos hablar sobre lo que el hombre era capaz de hacer a la humanidad. Hablamos con Netflix sobre cómo lo lograríamos y hablamos sobre toda la ira y el odio que ocurren en nuestras vidas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo y no es imposible pensar que estos sentimientos negativos podrían llevarnos, de una forma u otra, a arruinarlo todo, si tu niegas la ciencia.



Para mí la idea era tener esa conversación sobre qué éramos capaces de hacer y cuando terminamos de grabar la pandemia llegó a nosotros y se volvió muy claro, que lo que la película realmente estaba develando era nuestra desesperada necesidad de estar en casa, de estar cerca y poder comunicarnos con las personas que amamos, y cómo es de difícil lograr esa comunicación, como nosotros en este momento, en una de las ruedas de prensa más raras que hayamos tenido.



Esa fue la idea, repentina e infortunadamente este equipo se ve en una situación que nadie espera.

A pesar de que en la película trata sobre el Apocalipsis, en ella también se promueve la esperanza, ¿cómo logró alcanzar eso?



Hay algo muy interesante que pasó en el camino de hacer la película. Llevábamos tres semanas grabando en Islandia, porque grabamos mi parte primero, y recibí una llamada de Felicity (la actriz) y me dice: “Te tengo una noticia... estoy embarazada”. Al principio la felicité, le dije que estábamos muy felices por ella; luego hubo una larga pausa y finalmente le pregunté qué quería hacer.

Ella tenía un entrenador y estaba trabajando físicamente, porque queríamos que saliera al espacio (en la película). Entonces al principio tratamos de negarlo, pretendíamos que no había pasado y empezábamos a grabar y grabábamos cosas hasta tres veces.



Luego llegué con la idea de que la mejor versión de las cosas ocurre cuando las aceptas y no las ves como problemas. Y una vez que decidimos que las personas se pueden embarazar, de repente su hijo se convirtió en un personaje más y los cinco personajes de la tripulación en la nave se unieron para protegerlo, se convirtió parte de la familia; entonces pudimos crear escenas donde entre todos buscaban un nombre para el bebé o hacían el ultrasonido. Y fue genial, porque los cinco esperaban cualquier signo de vida (afuera) y el único que estaban recibiendo venía del vientre de Felicity. Para mí eso se convirtió en algo infinitamente esperanzador.



Hubo una verdadera pelea sobre la idea de si todo esto de la humanidad valía la pena y cuando ves esa escena, te das cuenta que sí lo vale.

Además, si terminas la película sin los últimos cinco minutos, en muchos aspectos sería un largometraje sobre el arrepentimiento, por el personaje que yo interpreto. Pero él obtiene su redención y esto es muy importante, pues cuida de nosotros, nos da esperanza.

¿Cómo fue trabajar con Caoilinn Springall (Iris)?



Solo déjame decirte esto, ella nos hizo pasar vergüenza a todos. Cuando terminé de grabar con ella fui con los otros actores y les dije “bueno, todas las tomas que hice con Caoilinn salieron en una sola toma, disfrútenlo”. Todos quedaron impactados. Ella fue espectacular, es muy buena como actriz. Normalmente, como actor, cuando alguien muere tratas de prepararte, pero a Caoilinn solo le decías “dame tu cara más triste y asustada” y ella lo hacía perfecto en una sola toma y bueno, hacía lucir la actuación como algo muy sencillo.

¿Cómo fue grabar la secuencia de la sangre en la nave espacial?



Básicamente fui donde la gente de efectos especiales y les dije, “quiero que esta sangre se vea como ballet”, por la composición y el movimiento y ellos me preguntaron “¿quieres que escriba el ballet de la sangre?” Y yo les dije que sí, exactamente eso.



Tienen que entender lo que hizo Tiffany (Maya) allí. Todos teníamos que lidiar con esa secuencia a ciegas (en escena no se podía ver la sangre), incluso yo en alguna forma, porque sabía lo que quería, pero no cómo se vería. Pero la parte más difícil era para Tiffany, porque era su propia sangre lo que estaba viendo y es muy difícil para un actor el hacer eso. Una cosa es decir que hay una pantalla verde y que podemos imaginar todas estas cosas, pero otra cosa es esta escena, en un momento tan personal, porque es gente teniendo que tomar decisiones entre la vida y la muerte y tuvimos que pedirles a todos que lo hicieran basándose en su propia imaginación, sin ninguna ayuda de nadie, porque no teníamos bolsas de sangre en palos flotando alrededor, para que ellos lo vieran; Tiffany tenía que crear ese ambiente sola y todos estuvieron perfectos en esa secuencia, ella lo manejó a la perfección y no era algo fácil de hacer como actor.



Yo vi la secuencia y no me hubiera gustado hacer esa escena, es algo difícil de lograr, pero ella lo hizo.

Grabó esta película en un estudio y en Islandia, ¿cómo fue grabar en lugares tan distintos?



Estábamos grabando dos películas distintas, si quieres la verdad.

La primera parte la grabamos nosotros en Islandia, mientras los otros actores estaban entrenando para poderse colgar de los cables. Caoilinn y yo estuvimos grabando en Islandia hasta finales del año.



Empezamos en octubre y grabamos hasta navidad, y luego de las fiestas navideñas me fui a grabar a la nave espacial y era como hacer una película completamente distinta.

Fue como hacer ‘El renacido’ en la primera mitad de la grabación y luego hacer ‘Gravedad’ en la segunda parte.



Pero, de alguna forma fue útil, porque si hacías tu tarea y te preparabas, no te estarías moviendo adelante y atrás entre dos mundos distintos y eso habría sido algo mucho más difícil de rodar.



Además, yo recortaba mientras grababa y reconocía qué tenía que agregar para no tener que regresar y rehacer cosas. Y gracias a Dios lo hice así, porque terminamos de rodar a principios de febrero y nos encerraron.

La autora de la novela en la que está basada la película, ¿ha visto el film? ¿Qué le pareció?



Sí, ella lo vio, le gustó la película, pero sí dijo que había unas diferencias entre la película y el libro y viceversa, pero eso siempre pasa.



De hecho la escritora aparece en la película, está sentada junto a Sophie Rundle en la audiencia, cuando la versión joven de mí está hablando. Por cierto, yo hice el casting de Ethan Peck, porque tenía que escoger a la persona que se viera como yo cuando era joven y yo escogí al que lucía apuesto. Grant me dijo “es muy alto”, pero yo le decía que lo quería, me agradaba.