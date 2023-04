Fue porrista del América de Cali: Carolina Cruz le abrió su corazón a El País y reveló detalles inéditos de su vida

Ni la propia Carolina Cruz Osorio se imaginó hace unos años que sería una figura pública destacada en su país, cuestionada algunas veces, pero amada por muchos que la siguen desde que se convirtió en virreina nacional de la belleza, en 1999.



Y por más que la vida la haya puesto a prueba muchas veces, confiesa que vive “en infinita gratitud, por lo bueno y por lo que no lo es tanto. La clave está en agradecer todo el tiempo”, dice.



Esta tulueña nacida un 12 de junio, de 1,79 metros de estatura, ojos cafés y cabello castaño, se ganó con su belleza, talento y carisma, el cariño de muchos colombianos, que la han visto en varias facetas, como exreina, modelo, presentadora, bailarina (en Bailando por un Sueño, concurso de TV fue la ganadora), empresaria y mamá de Matías y Salvador.



Más noticias: Revelan fecha de estreno de Secret Invasion, la nueva serie de Marvel

Lo de los reinados le viene de familia, su madre, Luz María Osorio, representó al departamento de Antioquia en 1973.

En 2017 Carolina Cruz fue la encargada de presentar el Festival Internacional del Humor, un programa en el que participaron más 70 artistas, de más de 20 países, con rutinas de humor, magia e imitación. Colprensa/El País

La actual presentadora del programa de televisión Día a Día, del canal Caracol, hizo carrera en el set de grabación de importantes programas, siendo la imagen de varias marcas de ropa femenina y liderando sus propios emprendimientos.



Ganadora de los Premios TVyNovelas en cuatro ocasiones, confiesa que le gustan todos los géneros musicales, especialmente el rock en español, aunque admite que si la ponen a elegir, ella prefiere la salsa. El País la contactó, en medio de su agitado ritmo de vida, y nos habló de lo divino y de lo humano, siendo reservada con su vida privada.

¿Cómo fue su experiencia como porrista del América de Cali?

Mi papá y mi hermano son muy hinchas del América, a mí también me gusta mucho el fútbol, pero no soy tan aficionada. Estaba estudiando en el colegio Sagrado Corazón, Jimmy Aristizábal, quien dirigía nuestro grupo de porristas, también era el encargado de liderar las del América y así entré.



Paralelamente, inició en el mundo del modelaje, ¿cómo se dio esto?

Inicié como modelo en el Club San Fernando. Y allí me hicieron la propuesta para representar al Valle del Cauca en el Reinado Nacional de la Belleza.



¿Su fe y amor por la Virgen María inició también desde el colegio y cómo se ha fomentado?

Así fue. En uno de los colegios donde estudié, en el Sagrado Corazón, la Virgen que seguíamos es Mater Admirabilis —Madre Admirable 1844—, desde esa época soy muy creyente, en especial en Dios, pero también en ella. Y hace siete años volví a tener una conexión muy fuerte con ella, cuando nació mi hijo Matías, que empecé a hacer el rosario todos los días, y no hay día que no lo recé.

Con el proceso de Salvador me pegué mucho más a ella, así que es parte fundamental de mis días y de mi vida.



Más noticias: Nación Rebelde, ganadora de tres India Catalina, lanza libro

¿Cuál ha sido el mayor reto de su carrera, siendo una de las presentadoras más reconocidas del país?

Mantenerme. Considero que llegar no es fácil, pero es algo que se puede lograr, sin embargo, mantenerse en el tiempo es un trabajo de constancia y disciplina.



¿Cuál es su consejo para los presentadores emergentes?

Para mí la clave es que sean muy auténticos, que tengan su estilo, que muestren su personalidad, es decir, ese plus que hace a cada presentador distinto a los demás. Por supuesto que está bien admirar y aprender de los demás, pero sin copiar, teniendo su propia esencia.



Es polifacética, se desempeña en la presentación, es líder empresarial y creó una fundación para niños, ¿cómo hace para ejercer todos estos roles?

Soy muy organizada, trato de tener calidad de tiempo en cada cosa que ejerzo, en mi empresa, en mi labor como mamá, que es lo más importante para mí, con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, con la Fundación, en todas las áreas de mi vida. Para mí es más importante la calidad de tiempo.



Le puede interesar: 'La noche del crimen', la película francesa que indaga en un feminicidio ya está en cartelera



¿Qué ha sido lo más difícil y lo más lindo de ser madre?

Lo más lindo ha sido aprender todos los días de ellos, son mis mayores maestros, y lo más difícil es que cuando uno es mamá, por primera vez en la vida conoce el miedo, no sentirlo es imposible; pero cada día me los gozó, los disfruto y agradezco por sus vidas.



¿Cree que ha cumplido sus sueños?

He cumplido más de lo que pensé. Nunca soñé ser reina, modelo o presentadora. Nunca soñé ser nada de lo que soy hoy en día.