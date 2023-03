Nación Rebelde, ganadora de tres India Catalina, lanza libro

Tania Moreno de Génesis cuenta cómo aprendió de sus padres a ser rebelde, Elsa Riveros de Pasaporte recuerda el día que fue a cine a Unicentro con Jorge González de Los Prisioneros, Juanes comparte la emoción y frustración que sintió en un concierto de Kraken, Óscar Orjuela de Darkness habla sobre la sorpresa que un día les dio la agrupación Metallica, Tato Lopera de Estados Alterados escribe sobre la ausencia de un integrante del grupo, y Marta Gómez sostiene que a ella la descubrió la gente y que canta para salvar al mundo.

Al igual que la serie de televisión y las producciones de radio, la publicación está dividida por capítulos en los que una canción marca el hilo conductor, y esta historia comienza con Me siento loco, como la canción de Los Yetis, que sirve para ubicar al espectador en los años 60 cuando el rock and roll llegó a Colombia y se convirtió en el ingrediente perfecto para retar la realidad.



En casi 200 páginas y 14 capítulos, el relato continúa por las décadas de los 70, 80 y 90, en las que se explora el hipismo, la realidad de la juventud en un país violento, el metal y el punk. Entrando en el nuevo milenio se enfoca en los desafíos digitales, el rap como denuncia social, las raíces como nuevo orden musical, o el poder de las cantadoras, entre muchos otros temas.



Nación Rebelde | RTVC, el libro, no es una narración lineal sobre la historia de la música colombiana. Esta publicación parte desde los sentimientos y es una colección de historias escritas en primera persona por diversos protagonistas que, entre anécdotas, recuerdos, confesiones y reflexiones, le cuentan al lector porqué Colombia se ha convertido en una potencia mundial de la industria musical que ha logrado generar cambios y disrupciones en la audiencia, y está abierta en un abanico de sonidos desde el rock pasando por el hip hop, la fusión, el metal, punk, pop y nueva canción colombiana.



Artistas, periodistas y diversos integrantes de la industria cuentan cómo se enfrentaron a grandes retos y encontraron en la música la inspiración para trascender y construir una nueva forma de ciudadanía, la de una ‘nación rebelde’.



Cabe anotar que en este caso la rebeldía está asociada a la forma de vida que logró hacer propia una expresión cultural extranjera, el rock and roll, y abrió el camino para que la música colombiana y sus protagonistas gocen del reconocimiento que tienen hoy.



“Al final del día, la rebeldía musical nos ha hecho mejores, porque en el ideal de país que los jóvenes (de todos los tiempos) han construido y expresado con canciones, con armonías, textos y ritmos, prima una Colombia muy feliz y positiva. Y esta sí que es una realidad más que sugestiva”, expresa Mauricio Tamayo, director de Nación Rebelde | RTVC.



Nación Rebelde | RTVC también es una construcción de memoria, es la posibilidad de que las nuevas y futuras generaciones conozcan cómo era la vida en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, cuando no existía internet, ni teléfonos celulares, ni redes sociales, y la radio, televisión y prensa eran fundamentales en la difusión de la música extranjera y nacional.

En aquella época los conciertos tampoco estaban a la orden del día y los toques en bares o casas fueron clave para el acercamiento entre artistas y fanáticos, aunque también para que se crearan oficios en torno al sonido, la luz o el espectáculo. Con el relato de historiadores y académicos se crea en Nación Rebelde | RTVC, un contexto sobre la situación social, política y económica que forjó la música.



“Tal vez todos los jóvenes sueñan con formar o pertenecer a una banda de rock. Algunos de ellos se aventuran a reunirse con amigos y hacer covers, otros componen, otros se procuran buenos instrumentos, otros no hacen nada. Nosotros comenzamos como una mezcla de lo anterior”, reflexiona Gustavo Lorenzo, baterista de Sobredosis.

Nación Rebelde | RTVC, narrativa transmedia



El libro Nación Rebelde | RTVC es una arista más del proyecto transmedia homónimo que el Sistema de Medios Públicos lanzó en 2022, el cual consta de una serie de televisión, dos líneas de pódcast, programas y cápsulas de radio (disponibles haciendo clic aquí) que recopilan y narran las historias de aquellos músicos nacionales que, en la segunda mitad del siglo XX, se enfrentaron a grandes retos sociales, políticos y culturales, y encontraron en la música la inspiración para trascender y construir una nueva forma de vivir.



“A través de la música he podido expresar mi mirada femenina y colombiana. A través de mi guitarra y mi voz he definido mi sonido acústico, que me ha permitido navegar por diferentes escenarios colombianos e internacionales. La música ha sido para mí un lugar de resguardo y un punto de encuentro con el mundo que me rodea”, manifiesta Mónica Giraldo, cantante y compositora.

En conclusión, en Nación Rebelde | RTVC se narran nuevas historias de aquella rebeldía y forma de vida, y con el lanzamiento del libro se expande el contenido transmedia que recientemente inauguró en Radiónica el espacio de entrevistas llamado Nación Rebelde Presenta y que pronto contará con un disco, una exposición en el Museo Nacional y un mural más grande en la localidad de Kennedy, en Bogotá.





Voces de algunos protagonistas de Nación Rebelde | RTVC

“Por fortuna los días actuales son incluyentes y ahora es fácil ver en un mismo festival a rockeros, metaleros y punks convivir con la música clásica, electrónica o el hip hop. La música ha sabido derribar esos muros y esa Medellín, de antes, hoy es otra”. Juanes, cantautor.



“En esa época la vida era más tranquila. Había mucho acompañamiento por parte de los padres y había mucho respeto. Algo malo era que había muchas restricciones, a mí no me dejaban salir de la casa sola, tampoco podía salir después de ciertas horas y tenía que ir a las fiestas con mi hermano”. Ángela Isaza, percusionista de Gran Sociedad del Estado.



“La verdad, no sé a cuántas bandas en la historia les haya pasado que en la noche que negocian y definen la fecha para su primer concierto, uno de sus miembros fallece. Bueno, eso nos pasó a nosotros y teníamos que seguir sin parar”. Tato Lopera, compositor y tecladista de Estados Alterados.