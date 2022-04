Freddy Rincón: sus 'goles' en el cine y la tv

Freddy Rincón además de ser una estrella del fútbol colombiano y latinoamenricano, también fue figura constante en la televisión colombiana, la mayoría de las veces hablando sobre su deporte y en programas de análisis de los partidos.



En 2013 Caracol televisión contó anécdotas sobre él y sus compañeros de la Selección de los años 90, también participó en el reality de 2018 'Exatlón', y la película 'Encanto', de Disney, hizo homenaje a uno de sus goles más recordados: contra la selección Alemana.



El jugador fue capitán del equipo 'los Famosos' en el reality ‘Exatlón Colombia’, del canal RCN, presentado en 2018. La participación del deportista se veía prometedora, pues durante los 30 días que participó tuvo una buena racha en las diferentes pruebas físicas que enfrentó.



No obstante, Rincón, que en las mejores canchas del mundo dio cátedra de destreza, tuvo que salir del programa por una lesión que sufrió jugando un partido amistoso en la playa, con sus compañeros de equipo. El incidente se debió a un fuerte tirón que sufrió en su extremidad, a la altura de la ingle.



En ese momento el grupo médico del programa le notificó que, para poder recuperarse de la lesión de su pierna, debía tener absoluto reposo y recibir un tratamiento que no se le podría proporcionar en la isla.



Las palabras del exfutbolista y estrella de la Selección para sus compañeros en ese momento, fueron: “Ustedes saben que a veces las cosas no siempre salen como uno quiere. Esto es una competencia, y para eso se necesita tener un equipo sólido y completo, y en este momento yo no estoy aportando, por eso considero que es el momento de retirarme (...) desde Cali o desde donde esté saben que cuentan con mi apoyo ”, comentó.



Otra de las apariciones donde Rincón ha sido fuente de inspiración en la farándula colombiana,) fue en la serie de Caracol 'La Selección', una producción de 2013 y en la cual se contaba la historia de jugadores históricos de los años 90 como el Pibe Valderrama, René Higuita, El Tino Asprilla y el mismo Freddy Rincón.



Durante la serie este último fue personificado por el actor Antonio José Jiménez, quien contó varias anécdotas

del exfutbolista en su época de goleador.



Durante la producción de la serie, el actor Jiménez tuvo la oportunidad de hablar con el exfutbolista, quien le dio tips para contar mejor la historia sobre su vida personal, incluyendo la relación con su exesposa Caridad.



En Instagram Jiménez le dedicó las siguientes palabras: "Un día de niño te vi jugar fútbol, sin la más mínima idea que un día me vestiría de ti y más allá de contar tu historia, una historia que hoy me hiela el corazón, porque la tengo dentro de mis saberes y la viví como si fuera propia. Mientras yo jugaba de niño tú le dabas dignidad a nuestra bandera y gritabas a boca llena el nombre de nuestro país, plasmándolo para siempre en las memorias de nuestro glorioso fútbol (...) Hasta siempre 'Coloso'", fueron las emotivas palabras del actor.



Por otra parte, ´Encanto', la premiada película de Disney inspirada en la cultura y el folclor colombiano también hizo honor a las jugadas del bonaverense; en una escena se hace referencia a uno de los momentos más recordados por el país: el gol que marcó Freddy Rincón durante el partido de Colombia contra Alemania, en el mundial de Italia, el 12 de junio de 1990.



En el filme se podía ver una ilustración que mostraba el momento exacto en que el futbolista hizo el gol. Los jugadores de ambos equipos fueron personificados por dos ratones, cada uno con la camiseta de su respectivo equipo.



El 'Coloso de Buenaventura' también es recordado por ser amante de la salsa y en diferentes ocasiones se le vio disfrutando de este género. En uno de sus últimos videos se le ve alegre cantando junto a su hijo Sebastián Rincón 'Como amigos como Amantes' de Rafu Warner.



El cantante de salsa Willy García ha manifestado en su cuenta de Instagram, por medio de un video, el dolor que le causa la perdida su amigo: "El año pasado perdimos a Junior Jein, a finales del mismo año se me fue un tío que era como un padre mara mí, ayer se me fue un ídolo, un paisano, un amigo. En realidad duele mucho, hasta siempre 'Coloso', gracias por todas las alegrías dentro y fuera de la cancha", escribió junto al video. Palabras que resumen el sentir de muchos.