Fonseca revela las claves de 'Viajante', el album con el que celebra 20 años de música

Recorrer el mundo y conocer las diversas culturas que lo conforman, hace parte de la esencia del cantante Fonseca, quien estrenó su nuevo álbum Viajante. Un nombre significativo para celebrar los 20 años de trayectoria musical, durante los cuales ha presentado grandes éxitos como: Te Mando Flores, Eres mi Sueño, Arroyito, Te Vine a Buscar, Ven, Háblame Bajito, entre otros.

El cantante participará en la entrega de los Premios Nuestra Tierra 2022, en los que ha estado nominado 17 veces, y que se llevarán a cabo el próximo 18 de mayo. “Tengo mucho que agradecerle a estos premios, que iniciaron cuando publiqué Te Mando Flores. Allá vamos a estar presentes”, comentó Fonseca.

Viajante, un nombre que no surgió por azar.



Después de una larga búsqueda, Fonseca encontró la palabra precisa, que identifica la importancia que tiene este momento de su vida. Con más de 80 países recorridos, el cantautor hace una parada rápida con su reciente álbum, para agradecer esta historia musical que inició en 2002.



“Duré seis meses mirando opciones, frases e ideas para nombrar este trabajo, finalmente encontré esta palabra que es maravillosa y que describe cien por ciento lo que he sentido por la música. Hay una diferencia grande entre el viajero y el viajante. El viajante se traslada de un lado al otro tal cual y como es. Cuando yo leí eso dije: es lo que me identifica. La pasión por la música es algo que ha estado intacto en mí durante estos 20 años de carrera”, cuenta el intérprete de Solo Contigo.



Son diez las canciones que componen esta nueva producción, las cuales, para el cantante son el reflejo de él mismo, “si alguien me pregunta ¿quién soy yo?, ¿cómo soy yo?, creo que lo más fácil es mostrarles este álbum, porque ahí van a entender desde lo interior hasta lo exterior. Es un proyecto que describe lo que soy en este momento de mi vida”, manifiesta el ganador de siete premios Latin Grammy.



El proyecto es el resultado de un proceso arduo de producción y composición, que duró más de seis meses. “Fue un trabajo muy intenso, sobre todo de ir depurando el álbum. Considero que nunca había escrito tantas canciones, alrededor de 30; ni había sacado tantas. Pero así como fue de duro, también fue muy bonito”, explica Fonseca.

El cambio es una constante en la vida de los seres humanos.



Para el artista es necesario mirar hacia atrás, y reconocer los conocimientos que se han adquirido en el proceso evolutivo de la vida. “Veo, desde el principio de mi carrera, que cuando decidí incluir el acordeón dentro de mi música, han pasado muchas cosas. Ese fue mi primer miedo. Uno absurdo de mezclarme con el vallenato cuando yo venía de Bogotá. Después de superar ese temor, dije: La música al final del día está es para eso, para ser libre y sincera”, comenta el intérprete Lo que Ayer era Normal.



Sin perder la esencia del pop entre las canciones, vuelve a estar presente el acordeón como acompañante estrella, y así se ve reflejado en Perdóname mis Errores. Un sencillo de amor donde se reconoce y agradece por la comprensión de las personas que lo acompañan en las distintas rutas por las que le guía el destino.

“La música es ir contando lo que veo, lo que vivo, lo que siento. Es mi manera de expresarme y de ver todo lo que sucede a mi alrededor. Yo siento que no podría vivir sin música o sin estar en escenario. Realmente siento que es mi hábitat”.



Este álbum cuenta con la participación de diferentes artistas como Matisse, con quien produjo el video y el sencillo ‘Pasa’. “Es un lujo hacer esta canción con ellos, le imprimieron su sello a Pasa, poniendo todo su corazón al momento de cantarla. Es un tema de despecho que muestra que no todo está perdido. Habla de los buenos recuerdos que quedan de una historia de amor. “Dime qué pasa si pasa el tiempo y tu recuerdo no pasa”, expresa cantando el artista.



En este viaje ha tenido acompañantes incondicionales que le han ayudado a alivianar las cargas del mundo artístico, entre ellos se encuentra su mánager Carlos Saavedra, a quien agradece por sortear juntos el camino al crecimiento y el éxito.



Como es de esperarse, el cantante desea celebrar las dos décadas de vida artística con sus seguidores, esto lo hará por medio de varias presentaciones en distintas partes del mundo.



“Pronto se va a anunciar nuestro Tour Viajante. Vamos a recorrer todo el continente americano, desde Argentina hasta Canadá; pasaremos por Europa, también. La idea es cerrar el tour en Colombia, que tiene un significado muy especial, porque es una gira para celebrar y pararse a decir ¡gracias!”, menciona el cantante.