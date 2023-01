¿Flechada por Cupido? Carmen Villalobos confirmó su relación con Frederik Oldenburg

La actriz barranquillera, Carmen Villalobos, y el presentador venezolano Frederik Oldenburg, dieron fin a las especulaciones y confirmaron que ya son novios y se encuentran completamente enamorados.



"Hace muy poco tiempo estamos juntos. No sé si se note en mi cara, no sé si irradio felicidad. Estoy contento. Carmen y yo somos novios”, expresó el venezolano.



Luego de que se confirmará dicho amorío, los internautas han reaccionado de manera positiva a esta noticia, sin embargo, muchos seguidores de la artista comparan Oldenbur, con Sebastián Caicedo, exesposo de la actriz.



Además, se puede observar que Villalobos, con total tranquilidad, ya comenta las fotos de su novio en redes sociales, donde evidencia lo enamorada que se encuentra. Desde piropos, hasta besos, la barranquillera, manifiesta su amor hacia el venezolano.



Cabe recordar que por más de 13 años Carmen Villalobos y el Sebastián Caicedo, compartieron como pareja. En octubre de 2019 celebraron su matrimonio, sin embargo, la pareja no duró tanto como tenían planeado.

🔥 #PicanteYExplosivo. ¡En exclusiva! El conductor de Exatlón Estados Unidos Frederick Oldenburg no pudo ocultar que está muy enamorado de #CarmenVillalobos y que están iniciando una relación. "No sé si se nota en mi cara que irradio felicidad", dijo muy sonriente.#HoyDía pic.twitter.com/eSlscmLeIm — hoy Día (@hoydia) January 17, 2023