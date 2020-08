¡'Fiebre' de salsa! Delirio está listo para su segundo show virtual

Alejandro Cabra Hernandez

Este sábado, a partir de las 8:00 p.m., Delirio llegará por segunda vez este año hasta la comodidad de los hogares de todo el mundo, a través de la plataforma Goliving.co con ‘Fiebre’.



“Esta función está dedicada a los jóvenes de Colombia, vallecaucanos, caucanos, caleños, que han sido víctimas de la violencia que azota a este país y de la indiferencia ante el sufrimiento y la angustia que sienten hoy, por ver un futuro cercado por el odio y la maldad. Es un llamado a la solidaridad con sus familias y sobre todo a la consciencia de la sociedad y una afirmación, de que el arte y la cultura son un camino muy importante para que los jóvenes puedan encontrar en esta práctica un camino tapizado de oportunidades para aminorar un poco el efecto de esta guerra sin sentido, que tanto dolor ha causado en este país”, comentó Andrea Buenaventura, directora Fundación Delirio.



La función de ‘Fiebre’, es una puesta en escena que narra la historia de una fiesta setentera y ochentera celebrada en una discoteca caleña. Allí se conocen dos personajes que se proponen ganar un concurso de baile. Mientras él intenta una relación amorosa, ella se deja seducir por el rey del pop, quien hace su entrada triunfal con un ritmo trepidante entrelazado de fuerza e irreverencia.



Para Brando Pérez, bailarín principal de Delirio y quien interpreta a Michael Jackson en la obra, “esta es una nueva oportunidad para seguirle llevando alegría a Cali y al mundo entero. Nuestra resiliencia en medio de esta pandemia que azota al planeta radica en nuestros pies, en poder moverlos sin parar porque de eso vivimos nosotros y nuestra familias”.



Opinión que se ve reforzada por la bailarina que se deja seducir por el rey del pop en la pista de baile, interpretada por Carolina Revelo, quien afirma que “somos el último gremio que se reactivará luego de que pase la pandemia, por eso para nosotros los artistas el hecho de poder hacer lo que nos gusta y al mismo tiempo mover nuestra economía es un esfuerzo grande que le agradecemos a la Fundación Delirio, porque sin esto no sé qué estaríamos haciendo”.



Según Fernando Urueña, otro de los bailarines principales que también tiene un papel protagónico, “el orgullo de nosotros los caleños es la salsa. A través del baile nos comunicamos y por eso no podemos quedarnos quietos. Si dejamos de bailar, difícilmente podríamos sobreponernos a tantos obstáculos que se nos presentan a diario desde que el Covid-19 llegó a nuestras vidas. Delirio es, entre otras cosas, una pista de despegue para nuestros proyectos de vida”.



‘Fiebre’ será un evento transmitido en vivo y en directo desde la Carpa Delirio para todo el mundo. Y se podrá disfrutar en primera fila con la familia desde la seguridad del hogar a través de la plataforma Goliving.co y hasta por ocho días más a partir del sábado 22 de agosto.



Para poder ver el espectáculo de Delirio, los espectadores virtuales podrán comprar su acceso o pin de regalo en la plataforma https://goliving.co/ a un precio de $20.000 pesos o U$6 dólares.



Una vez adquirido el acceso, sólo hay que prepararse para ver alterados los sentidos con ‘Fiebre’ y su ambientación del espíritu rumbero de los años 70 y 80, una vuelta a la época del pelo largo y el espíritu joven, todo con el toque infaltable de la salsa caleña.



La Fundación Delirio y GoLiving.co por medio de su alianza desean poder llevar a cualquier rincón del planeta, toda la magia de la salsa caleña, que le ha dado fama mundial a la sucursal del cielo.



Este tipo de alianzas, según Andrea Buenaventura, son muy necesarias en esta nueva normalidad ya que “permiten que todos bailemos de una manera diferente, desde la seguridad de nuestras casas, algo muy importante en el mundo actual. Eso es lo que queremos en Delirio, que nuestro espectáculo vaya más allá de los aplausos y de las sonrisas, ya que nuestra misión es inyectarle gasolina a un motor que mueve no solo una carpa y no solo un espectáculo, sino también los sueños de pequeños emprendedores, que ven en este show un ejemplo de que sí se puede hacer empresa en Colombia y cambiar el contexto de vida de nuestros artistas y el de sus familias”.