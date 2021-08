Festival Estéreo Picnic nuevamente cambia de fechas y se hará el próximo año

Los organizadores del Festival Estéreo Picnic anunciaron que el evento sufrirá un nuevo aplazamiento, y esta vez, será hasta el próximo año.



“Ante la imposibilidad de ofrecer un Festival maravilloso en las actuales circunstancias, nos vemos obligados a aplazar una vez más el Festival Estéreo Picnic que estaba programado para el 10, 11 y 12 de septiembre de 2021”, dictó el comunicado de los organizadores.

Aunque poco a poco los eventos masivos se han empezado a reactivar en el mundo, en Colombia no se alcanza a estar todo listo para la fecha programada, por las restricciones de aforo que actualmente están vigentes, así como ciertas restricciones de viajes internacionales.



“A medida que el plan de vacunación avanza se van abriendo las oportunidades, la música en vivo volverá pronto y podremos confirmar las nuevas fechas, para las cuales las entradas originales del 2020 seguirán siendo válidas”, continuaron los organizadores.



Aún no se apresuran a dar fechas exactas para el festival el próximo año, pero quienes no puedan asistir a las fechas del reagendamiento podrán pedir la devolución de su dinero, la cual se hará cumpliendo los plazos otorgados por el Decreto 818 de 2020.