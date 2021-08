'Mujeres sin etiquetas', la iniciativa que celebra las diferencias y fomenta la equidad

¿Cómo podemos detener la estereotipación? ¿Cómo se podría crear consciencia para que en el mundo cada vez haya más empatía y menos señalamientos por ser de determinada manera? ¿Cómo podemos tener un país más armónico en el que las diferencias sean aceptadas?, son algunas preguntas que busca responder un grupo de mujeres a través de la iniciativa ‘Mujeres sin etiquetas’, una reflexión que parte de la situación en Colombia, en donde muchas tienen etiquetas desde antes de nacer: en sus roles, sus destinos profesionales, incluso, en su nivel educativo.



“En Colombia las mujeres están sujetas a culturas locales que muchas veces limitan sus sueños. Por eso la invitación es a crear las oportunidades. Buscamos conversar sobre qué significan las etiquetas, y cómo generación tras generación vamos incorporándolas en la sociedad”, reza el comunicado oficial de esta campaña de la que todos podemos ser parte.



Así lo reafirma Claudia Varela, la colombiana que ha sido gerente general por más de 12 años de grandes multinacionales y quien actualmente es consultora, conferencista, coach y mentora de Liderazgo, Negocios y Balance de Género.



“Esta es una iniciativa de construcción social. Yo diría que muy humanista en términos de lo que debería cambiar en nuestra mentalidad. La idea es que todos trabajemos para evitar la discriminación, la estereotipación, y en general todas las cosas que nos pueden terminar haciendo daño como seres humanos”, comenta Varela, quien es la vocera de la campaña y e fue llamada a participar en ella gracias a su importante liderazgo como mujer.



“Todos en algún momento hemos discriminado y lo importante es reconocerlo, y trabajar para que este mensaje de consciencia se replique, así como lo hacen los videos y las cosas tontas, pues que algo tan importante como esto también lo haga”.

La profesional, que también participa como consultora en la Fundación Maisa Covaleda (Organización que promueve el cambio social y cultural, para erradicar la violencia contra las mujeres), que además organizó con Corewoman el primer Foro de Mujeres en el Mundo Empresarial 2019 y fue speaker del I WEF en Cartagena en 2019, hace especial énfasis en que hay que eliminar etiquetas que parecen inofensivas, pero que en realidad no lo son.

“Hago una invitación, y es a pensar en que el mundo es compartido y que necesitamos a los hombres en esto. Es buscar, entre todos, reivindicar los derechos de las mujeres”. Claudia Varela Coach

“Decir cosas como que las mujeres bonitas son tontas; que las mujeres son histéricas; que no son buenas líderes porque son muy sentimentales; que la mujer nació para tener hijos y si no es así son mal vistas y otras tantas cosas que no están bien. Pero aquí es importante saber que, no son los hombres los únicos que arman los patrones culturales, pues estos están hechos también por mujeres, y por eso mismo es que debemos comenzar a cambiar nuestras formas de pensar”.



Por eso, personalidades del deporte como Yuri Alvear, la judoca colombiana, y doble medallista olímpica de bronce en Londres 2012 y de plata en Río de Janeiro 2016, buscó sumarse a la campaña para, desde su quehacer profesional transformar esas etiquetas impuestas por la sociedad.



“No fue fácil entrenar en un deporte donde predominan los hombres, pero me abrí paso, tuve muchas diferencias y situaciones incómodas... pues ganarles era, muchas veces, lastimar su orgullo, por lo que me llegaron a decir que era una igualada, pero eso nunca fue un limitante para mí. Hoy me desempeño como entrenadora y creo que lo más importante es concientizar a mis deportistas de tener claro qué es lo que quieren lograr en la vida, y superar sus propios límites y los impuestos”.



Entre los hombres que abanderan esta iniciativa está el vallecaucano Nelson Abadía, actual director técnico de la Selección de Fútbol Femenino Colombiano, para él, esta iniciativa contiene un importante mensaje. “Hoy en día la mujer ha ido ganando importantes espacios. En el fútbol han ido creciendo mucho más. Su temple, su carácter, le ha permitido desde hace 30 años para acá abrirse un camino propio. Este deporte siempre fue visto de forma machista, pero ellas han crecido de tal manera y es tal su avance dentro de esta y otras disciplinas, que cada día son más fuertes, más importantes”.



El preparador, que también es voz de esta iniciativa, dice que “tener ese poder de convicción de la mujer, el que hace acrecentar y fortalecer sus propósitos, es algo fundamental en el deporte y por eso, ya sea dentro de las competencias o fuera de ellas, será lo ideal para sortear los retos que se les presenten”.

En Colombia, aunque en materia de equidad de género se han conseguido importantes avances, existen otros puntos de partida en los que las mujeres pueden continuar desarrollando una conversación: Las brechas de género, la situación de la mujer rural, y los nuevos roles de la mujer actual.