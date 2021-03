Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, avanza en su recuperación: este es su estado de salud

Álvaro José Carvajal Vidarte

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Colombia, en Bogotá, estable y avanzando en su recuperación.



El conductor televisivo debió ser internado el pasado jueves 11 de marzo debido a un percance de salud relacionado con problemas coronarios.



Su esposa, Viviana Montenegro, se ha encargado de informar de los avances en el estado de salud de Arias.



El viernes 12, con un sentida publicación en su cuenta de Instagram, agradeció los mensajes de apoyo y pidió oraciones por los procedimientos a los que debía ser sometido el presentador "en los próximos días".



"Eres un hijo amado de Dios y estamos en sus manos benditas. Confiemos en Dios y en su infinita misericordia. La virgen María te protege", escribió la compañera sentimental del comunicador.



El lunes 15 de marzo, Viviana compartió que su esposo había sido sometido a su segundo cateterismo cardiaco.



"Gracias a Dios todo salió muy bien. Sigue en UCI, estable, monitoreado y recuperándose. Confiando en Dios y la Virgen que nos siguen acompañando en este proceso", publicó Montenegro en la cuenta de Instagram de Arias.

Cabe resaltar que el cateterismo cardiaco es un procedimiento consistente en la introducción de un catéter a través de arterias o venas periféricas -ubicadas, por ejemplo, en el brazo o en la ingle- hasta llegar a el corazón, con el fin de realizar diagnósticos y contribuir a la selección de un tratamiento.



Las evolución positiva del presentador fue celebrada en la noche de este martes, 16 de marzo, por el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo.



"Que no se acabe este día sin contarles que estamos felices de ver el buen proceso de recuperación de nuestro Felipe Arias. Aquí con la otra “Valiente”: Viviana, su esposa. ¡Vamos querido Feli!", escribió Acevedo en su cuenta de Twitter.

Felipe Arias ha recibido distintos mensajes de apoyo de amigos, colegas y cibernautas en general, que le envían aliento y piden al cielo por su recuperación.



Uno de los más sentidos se lo escribió su hija Sofía Arias Montenegro, de 17 años de edad, quien lo compartió en su cuenta de Instagram junto a una imagen al lado de su padre.



"No sabía cómo se sentía el dolor hasta apenas hace tres días que he podido sentir tu sufrimiento. Siempre he sabido que la vida nos pone obstáculos a todos, pero alguien una vez me dijo que Dios (...) forma a sus soldados más fuertes a través de las batallas más duras. Y con esto te puedo decir que tú con esto ya te ganaste el primer lugar", escribió la joven.



Sofía agregó: "no veo la hora de poder estar entre tus brazos y darte todos los abrazos que en estos 17 años no te he dado. Quiero poder tenerte muchos años más aquí conmigo para poder demostrarte lo mucho que te amo, y para que me sigas enseñando cómo levantarme cuando siento que no puedo más"



"Vamos papi, yo se que tú puedes salir de esto, no te has rendido nunca a lo largo de tu vida, y se que está no va a ser la excepción. Dios no va a soltar tu mano, y tu familia y amigos te vamos a agarrar más fuerte", concluyó la mayor de los tres hijos de la pareja de Felipe Arias y Viviana Montenegro.