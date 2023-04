Fans de Shakira arremeten contra Piqué y su padre, al conocer que intentaron acabar con su fortuna

Bien lo dice la canción de Shakira con Bizarrap Musica Session #53: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”. La letra deja entrever que Gerard Piqué fue el causante de la deuda que pudo llevarla a la cárcel.



En una de las indirectas que más claramente hizo la cantante barranquillera contra Piqué, se asoma una verdad, que todo el lío monetario en España no fue su culpa.



La fortuna que tenía la artista fue manejada por gente en la que ella confiaba ciegamente y la traicionó, como son #el exfutbolista y sus padres.

A propósito del tema, el programa de Chisme No Like reveló que Gerard se unió a su padre, Joan Piqué Rovira, con el fin de manejar las ganancias de la cantautora colombiana.



Pero, lejos de ayudarla económicamente, lo cierto es que ambos querían "desbancarla" y luego "deshacerse de ella", reseñó el portal Upsocl.



Según Elisa Beristain y Javier Ceriani, aprovechándose de la extrema confianza que Shakira les tenía y que les permitió manejar sus finanzas y crear empresas en paraísos fiscales a su nombre. Todo con el fin de volverla la única responsable del pago de impuestos. Por ello la intérprete quedó tan endeudada, mientras Piqué y su padre quedaban exonerados.



Además Chisme No Like destapó que Piqué quería abandonar a Shakira luego de arruinarla económicamente, pero fue la intérprete quien se dio cuenta de todo cuando el blaugrana empezó con Clara y pasó el nombre de su propiedad a una de las empresas de Joan Piqué. De ahí que el padre de Piqué se tomara la atribución de “desalojar” a Shakira. En redes sociales ya les dicen a papá e hijo: “familia de corruptos”.



“Ahora veremos si la justicia española reacciona y ve quién en realidad deben impuesto y el daño tan grande que han ocasionado”, “son unos cobardes miserables que merecen les caiga el peso de la ley”, “sin miedo, ni misericordia con ellos que te robaron, estafaron, malversaron tus fondos, abusaron de tu confianza”, y “que les caiga todo el peso de la ley a esa gente”, son algunos comentarios de los fans de Shakira.