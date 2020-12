Álvaro José Carvajal Vidarte

Disfrutar de películas animadas, ver un noticiero protagonizado por niños, recordar un concierto memorable de salsa, ver un show virtual con 60 bailarines en escena, son algunas de las opciones para vivir una Navidad sin riesgos.



Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, podrá disfrutar en salas de cine, el 25 de diciembre, del estreno de una esperada película, ‘Soul’, que por fin llega para deleitar a los amantes de las historias animadas, y de la exitosa franquicia La Princesa y el Dragón, ambas aptas para ver en familia.



Los amantes de la gastronomía podrán deleitarse, por su parte, con el menú de una feria en la que participan 30 restaurantes de Cali.



Además el Hotel Marriott tiene la alternativa de una cena de nochebuena y San Silvestre para llevar, de tal forma que no tenga que cocinar (informes: 4897449 y 4854545).

Este jueves, a las 10:00 p.m. por On Directv, se emitirá CMA Country Christmas 2020, una edición del especial navideño que reúne cada año a destacados exponentes de la música country: Kelsea Ballerini, Gabby Barrett, Lady A, Little Big Town, Tim McGraw y Lindsey Stirling.



Y está el especial Llegó la Navidad de Studio Universal, que este mes emite una maratón con los filmes navideños más representativos: hoy, Desfile Navideño a las 8:00 p.m., Una Navidad en Apuros a las 11:00 p.m.; mañana, Una Navidad de Cenicienta a las 8:00 p.m. y Encuentro de Navidad a las 9:30 p.m., entre otras. No hay excusas para no tener un buen programa navideño.

RCNiños

Este jueves en la emisión de las 7:00 p.m. de Noticias RCN, los niños Hanny Vizcaíno, de Pa’Quererte, y Camilo Rojas de Enfermeras, presentarán la emisión del Prime Time. Hijos, sobrinos, hermanos y primos de periodistas y presentadores asumirán el rol de sus familiares.

Cine animado



Este viernes se estrena en cines La Princesa y el Dragón, película animada familiar. El dragón Tabaluga vive en Groenlandia con su padre adoptivo, Kolk, el cuervo y Bully, una mariquita, es su mejor amigo. Pero él no puede escupir fuego y en su aventura para hallar su llama, conoce a Lili, la princesa de hielo.



Tabaluga fue creado para un álbum por los músicos Peter Maffay, Gregor Rottschalk, el productor Rolf Zuckowski y el ilustrador Helme Heine y se volvió franquicia con 5 álbumes, 3 musicales y una serie animada.

El 26 de diciembre próximo se presentará el show virtual de El Mulato y su Swing Latino, a las 8:00 p.m. Son 60 bailarines en escena. Acceso en: XRLIVE.TV

El reencuentro con Son de Cali



Este viernes el mundo podrá revivir la gran noche de la Edición Limitada que Son de Cali (agrupación ganadora de los premios Lo Nuestro) les regaló a los amantes de la salsa en una inolvidable noche en el Arena Cañaveralejo de Cali, tras casi una década de ausencia en los escenarios.



Los seguidores de Willy García y Javier Vásquez revivirán aquel 7 de marzo de 2020, al verlos interpretar de nuevo éxitos como Qué Nos Pasó, Te Amo, Llorando, Y Entonces, No Quiero Dormir" y Vos Me Debés. Los tickets cuestan $20.000 y se adquieren en www.sondecali.com

Soul, la película



Del 25 de diciembre al 10 de enero

será la Feria Gastronómica de Cali. Participan 30 restaurantes con variados menús que se piden a domicilio por: www.feriagastronomicacali.com

Este viernes es el estreno de la esperada película animada de Pixar Animation Studios, dirigida por Pete Docter. Un profesor de música sufre un accidente antes de cumplir su sueño de ser una estrella del jazz. Voces de Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashad, Daveed Diggs y Angela Bassett. Imperdible.

Navidad gospel



Este jueves a las 9:00 p.m., por OnDirectv, se transmitirá el especial Noche de Paz ¡Navidad Reverente!. Grandes voces del góspel en español como Coalo y Lorena Zamorano, Julissa, Jacobo Ramos y el grupo Blestnos se reúnen alrededor del piano para cantar: Al Mundo Paz, Santa la Noche, Gloria Aleluya y Jesús Nació, entre muchas otras canciones del género.