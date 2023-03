Estos son los estrenos que llegan el jueves 23 de marzo a la cartelera de Cali

JOHN WICK 4



John Wick (Keanu Reeves) descubre un camino para derrotar a la organización criminal ‘The High Table’. Pero antes de ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo y con fuerzas que convierten a viejos amigos en adversarios. Esta entrega ha sido calificada como una obra cumbre del cine de acción más excesivo, en la que Reeves llega al límite, en una película aún más brutal que sus predecesoras. Es además una de las últimas apariciones del actor Lance Reddick, quien falleció la semana pasada.

LA MALDICIÓN DE ROSALIE

Daniel y Theresa Snyder deciden mudarse junto a su hija Rosalie a un remoto pueblo debido a los extraños problemas que atormentan a la pequeña. Poco tiempo después de llegar al pequeño pueblo los vecinos empiezan a morir misteriosamente y la gente sospecha que ella es la responsable. Los atormentados temen que algo maligno se haya apoderado de su hija y deben hacer lo que sea necesario para salvarla. Los Snyder recurren a un vidente nativo americano y descubren una leyenda que puede ser la clave para salvar a su familia, o un camino hacia un final espeluznante para ellos.

¿QUÉ CORRE POR TUS VENAS?

Unos glamurosos y apuestos estafadores internacionales deciden dar su último gran golpe en Latinoamérica, haciendo creer al mundo que el objetivo será una jugosa cantidad de dinero; pero la realidad es otra. Llegan a Colombia por algo más que billetes, ¡El plan perfecto! Lo que no saben es que las autoridades los están esperando. Ni la policía, ni los elegantes timadores contarán con que un humilde, enamorado e ingenuo trabajador de un almacén de cadena, se convertirá en una pieza clave para el golpe y desencadenará una feroz cacería

policiaca.

EL HIJO

La vida del joven de diecisiete años, Nicholas (Zen McGrath), no es nada sencilla ni fácil, ya que tiene numerosos pensamientos destructivos y pocos amigos. Esto no fue siempre así, era un chico despreocupado que siempre estaba riendo. Su madre Kate (Laura Dern) al ver la deriva que está tomando su vida decide enviarle a vivir junto a su padre Peter (Hugh Jackman), a pesar de que él acaba de ser padre de nuevo junto a su nueva esposa Beth (Vanessa Kirby). Cuando comiencen a vivir juntos, la convivencia padre e hijo no acabará de funcionar porque Peter es incapaz de entender a su hijo.