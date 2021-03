Escuche nueva música de Yeison Jiménez,  Andrés Calamaro y Taylor Swift

angela marcela alvarez

El cantante y compositor colombiano Yeison Jiménez estrena su nuevo sencillo titulado ´Ni tengo ni necesito´, una canción que habla de la tranquilidad con la que el cantante vive su vida a pesar de las críticas.



Después del exitoso lanzamiento de su primer sencillo del 2021 ‘Tu amante’, este nuevo sencillo es el segundo avance de su próxima producción que saldrá este mismo año.



Esta canción, de estilo ranchero, incluye una fusión de mariachi y norteño, autoría de Jiménez, quien cuenta una historia llena de sinceridad donde se refiere al famoso dicho: “el dinero no hace a la persona”. Este videoclip fue grabado en la ciudad de Medellín bajo la dirección de Jorge Andrés Osorio de Everest Films.



“ ‘Ni tengo ni necesito’ es una canción muy sentida, la siento desde el fondo de mi alma, porque describe una realidad de la vida, describe a Yeison Jiménez como es. Siento que es una muy buena canción para dedicar, para escucharla con amigos, para tomarse unas copas, para levantar el ánimo. Es una canción que tiene muy buena energía”,explica Jiménez.



Hace un mes el artista presentó su sencillo ‘Tu amante’, el cual se convirtió rápidamente en tendencia #1 en Colombia y al día de hoy lleva más de 7 millones de reproducciones en su video oficial de YouTube. ‘Tu Amante’ se posiciona como la primera canción de regional colombiano en alcanzar el #1 de la radio general en Colombia a solo una semana de su lanzamiento, un logro nunca antes alcanzado por un artista de música popular.

Actualmente ‘Tu Amante’ se encuentra en el top 10 del chart general de México y Top 30 en el chart regional mexicano de Billboard.



Andrés Calamaro presenta su nueva versión de “Para no olvidar” junto a Manolo García y Vicente Amigo

Este clásico del rock hispano que originalmente fue lanzada en 1996 por Los Rodríguez, banda integrada por Calamaro, Ariel Riot, Julian Infante y Germán Vileila Especial para El País

Andrés Calamaro estrena la nueva versión de 'Para no olvidar', una de las canciones más conocidas de su carrera. Esta versión está acompañada por Manolo García, artista español, y Vicente Amigo, guitarrista de flamenco andaluz.



Este clásico del rock hispano que originalmente fue lanzada en 1996 por Los Rodríguez, banda integrada por Calamaro, Ariel Riot, Julian Infante y Germán Vileila, cambia su género y ahora tiene un ritmo más lento, el cual se asemeja a un bolero.



"Este dueto que se expande a trio con guitarra flamenca extraordinaria del maestro Vicente Amigo,gracias maestro! Para no Olvidar se honra de merecer el arte de semejantes artistas grandes", publicó Calamaro en sus redes sociales.



Esta colaboración llega después de Bohemio, un dúo que realizó con Julio Iglesias en el que ambos cantantes aportaban su carácter personal en la canción, estrenada en solitario por Calamaro en 2013.



Taylor Swift

La superestrella pop Taylor Swift presentó este viernes la canción 'You All Over Me', en compañía de Maren Morris, single que estará incluido en la reedición que hizo de su exitoso álbum 'Fearless'.

La cantante ha decidido regrabar varios de sus primeros álbums tras una batalla con el productor Scooter Braun que se hizo a los derechos de dichas canciones.

Este nuevo single hace parte de las canciones inéditas del álbum que la estrella regrabó.