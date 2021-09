'Epa Colombia', el seudónimo con el que se hizo popular en redes sociales la 'influencer' y empresaria Daneidy Barrera Rojas, volvió a hacerse tendencia en la noche de este domingo.



¿La razón? El video que subió Barrera Rojas a su cuenta de Instagram en compañía del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, comiendo empanadas y hablando de su emprendimiento. El video fue subido junto con las palabras "Ni derecha ni izquierda. Sí al emprendimiento. Sí a las keratinas. No a la cocaína".



En medio de risas, la creadora de contenido y el líder natural del Centro Democrático hablan sobre el emprendimiento de Daneidy Barrera, por el cual ha afrontado incluso dificultades con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.



Incluso, en el video Álvaro Uribe 'imita' a 'Epa Colombia': "amiga, cómprame la keratina y 'muá' (...) Amiga, vuélvete una influenciadora como 'Epa'. Sigue el ejemplo".

El corto clip generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, principalmente de sectores críticos al expresidente Uribe y su partido político, el Centro Democrático. Algunos incluso tildaron el video como "traición" e invitaron a "cancelar" a la 'influencer'.

¿Ya cancelaron a la Epa Colombia? Amiga, no se vale tanta traición. — David Rozo (@DonIzquierdo_) September 6, 2021

Cuando a usted le digan que ni de izquierda ni de derecha, es porque esa persona se va con el mejor postor y al final terminará actuando como alguien de derecha. Póngale la firma. pic.twitter.com/7xVvxkqzjO — María José Gómez (@MajoDoria) September 6, 2021

Ni la traición de Don Omar a Romeo fue tan hijueputa como la que nos acaba de hacer Epa Colombia en ese video con el Matarife. Qué tusa, amiga. 🤡 — Wally. (@MeDicenWally) September 6, 2021

Cabe recordar que 'Epa Colombia' fue condenada recientemente a cinco años de cárcel por los daños que causó a Transmilenio durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, del partido de Uribe, en 2019.

"Tenía que buscar ayuda"

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Daneidy Barrera Rojas explicó las razones que la llevaron a buscar al expresidente.



"Quiero, amiga, que primero mires mi video en el perfil antes de juzgarme. Antes de criticarme. Esto ya no es de derecha, amiga, ya no es de izquierda: esto es mi emprendimiento", inició diciendo 'Epa Colombia'.



Y continuó: "Amiga, yo tenía que buscar ayuda. Ponte en mis zapatos, yo tenía que buscar ayuda. Yo no me quiero morir. Mi seguridad en Colombia no está bien, amiga".



Aseguró que una vez empezó a emprender y "salir adelante", su vida se volvió más difícil; y aseguró que ahora la van a apoyar, apoyarán su emprendimiento y no acabarán su empresa.



"Yo no quiero que por culpa de salir adelante, de tener éxito, le pase algo a mi papá, amiga. Prefiero mil veces que se metan conmigo antes de que se metan con 'la Gerardo', amiga; y yo tengo que buscar personas que cuiden mi seguridad y la de mi familia", agregó.

Afirmó que fue "atacada" por entidades como la Secretaría de Salud de Bogotá y el Invima. "Yo lo único que quería era buscar personas que no me atacaran, porque si cerraban mis peluquerías, ¿de qué iba a comer mi equipo de trabajo?".



"Mi vida se volvió muy difícil. No puedo entrar a un centro comercial, no puedo comerme un helado, no puedo estar expuesta a la calle. Y, pues amiga, yo te quería decir que yo sí necesito ayuda de personas que estén arriba y me colaboren a que mi empresa sea la más posicionada en Colombia, porque aquí es de sacar miles de mujeres adelante, aquí es de ayudar", argumentó



Y aseveró que se tuvo que reunir con el expresidente Uribe "para pedirle ayuda, amiga; porque cómo iba a poder pedirle ayuda si iba a miles de sitios, me cerraban las puertas y no me colaboraban, se burlaban de mí. Amiga, yo tenía que decirle al presidente que me ayudara".