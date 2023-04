¿Entrevista de trabajo o cita romántica? Tips para elegir el perfume perfecto para cada ocasión

Elegir la fragancia ideal no es una tarea sencilla, no sólo por la gran variedad de olores que existen en el mercado sino porque, además, resulta siendo un accesorio más, un complemento invisible que remarca la personalidad y como los demás nos perciben.



No sólo se trata de qué ropa vestir, el estilo del peinado, el maquillaje y los accesorios tangibles, la fragancia correcta también ayuda a conseguir ese look perfecto.



No es un secreto que a muchos les agrada causar una gran impresión cuando se llega a algún lugar, así que, entender que hay fragancias para cada momento, debe ser lo principal, pues no es lo mismo un perfume para ir a la oficina, para estar de vacaciones o en una cita romántica. Y para aclarar sus dudas, L'perfum, trae consejos para saber cómo elegir el olor correcto para cada ocasión.

Para una entrevista de trabajo: es recomendable optar por fragancias cítricas como la naranja o el limón que contenga notas como romero o menta. Esto le dará un aire fresco a su look. También es recomendable usar fragancias florales no tan intensas para darle un toque elegante.

Para las vacaciones: Para estas épocas de sol y playa, es preferible usar splash puesto que, estos contienen menos alcohol y ayudan a no manchar la piel con los rayos UV. Lo adecuado es optar por aromas frescos como el limón, la lima o el pomelo que son indicados para las altas temperaturas, siendo agradables para el olfato.

Para impresionar a su cita romántica: en esta ocasión es importante pensar en el lugar. Si es una cena elegante, lo ideal es optar por un perfume con notas frutales o cítricas. Si es una cita más casual, se recomiendan las fragancias dulces como el caramelo o el cacao, así mismo, la familia olfativa oriental es una gran opción ya que incluye vainilla o canela que llaman la atención.

Para ir al trabajo: para ir a la oficina y causar una buena impresión ante jefes y compañeros, lo recomendado es utilizar una fragancia suave. Para las mujeres se aconseja elegir fragancias con notas florales o frescas, por ejemplo, vainilla o lavanda.



Para los hombres es una buena opción ir por el lado de la familia olfativa amaderada, con olores como la madera, raíces o cortezas que suelen estar compuestos por notas cálidas y secas como el cedro, y frescas como el pino, dando un tono elegante a su traje.

En definitiva, los perfumes reflejan nuestra personalidad, por lo que es importante escoger la fragancia adecuada para cada ocasión, si lo que se busca es causar una buena impresión y dejar huella.



Tenga en cuenta que el ser humano recuerda hasta el 35% de lo que huele, frente al 5% de lo que ve, de acuerdo con el estudio “los olores y las emociones” de la marca Ambi, lo que quiere decir, que los aromas pueden influir en el estado anímico de las personas quedando grabados de manera profunda en el cerebro.